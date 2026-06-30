Трамп закликав продавців бензину негайно знизити ціни Сьогодні 16:15 — Енергетика

Трамп пригрозив продавцям «великими проблемами»

Президент США Дональд Трамп закликав роздрібних продавців бензину негайно знизити ціни на пальне, вказавши на зниження світових цін на нафту.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп вимагає зниження цін на пальне

За словами президента США, поточні роздрібні ціни на бензин не відповідають ситуації на нафтовому ринку.

«Роздрібні продавці бензину мають знизити ціни, НЕГАЙНО! Вони занадто високі з огляду на те, що нафта зараз коштує 68 доларів за барель і далі дешевшає», — заявив Трамп.

Він також закликав компанії оперативно відреагувати на зміну ринкової кон’юнктури та зменшити вартість пального для споживачів.

Президент пригрозив продавцям «великими проблемами»

Трамп також пригрозив продавцям бензину «великими проблемами», якщо вони не знизять ціни, та заявив, що завищення цін є «абсолютно незаконним».

Окремо він закликав орієнтуватися на рівень близько 2,50 долара за галон і розкритикував Каліфорнію за високі податки на бензин, заявивши, що США «цього не потерплять».

Економічна Правда За матеріалами:

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