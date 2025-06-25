Трамп вважає необхідними низькі ціни на енергоресурси, доки «всі ці війни не будуть врегульовані» — Finance.ua
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Трамп вважає необхідними низькі ціни на енергоресурси, доки «всі ці війни не будуть врегульовані»

Енергетика
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Трамп вважає необхідними низькі ціни на енергоресурси, доки «всі ці війни не будуть врегульовані»
Трамп вважає необхідними низькі ціни на енергоресурси, доки «всі ці війни не будуть врегульовані»
Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що доки у світі тривають масштабні військові конфлікти, необхідно, щоб ціни на нафту були низькими.
«Я випустив заяву, і ціни впали», — сказав Трамп журналістам на борту літака, розповідаючи про зроблену днем раніше публікацію в соцмережах.
Він додав, що «ми утримуватимемо їх низькими, поки всі ці війни не будуть врегульовані».
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У понеділок Трамп звернувся до всіх сторін, що мають вплив на ситуацію, із закликом не допускати зростання цін на нафту.
«Ціни на нафту потрібно тримати на низькому рівні, це стосується всіх. (…) Ви граєте на руку ворогові, не робіть цього», — написав він у соцмережі Truth Social.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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