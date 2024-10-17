Трамп просуває сімейний криптопроєкт World Liberty Financial — Finance.ua

Трамп просуває сімейний криптопроєкт World Liberty Financial Сьогодні 11:44 — Криптовалюта

Трамп просуває сімейний криптопроєкт World Liberty Financial, www.economist.com

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у X (колишньому Twitter) прорекламував World Liberty Financial (WLFI) — проєкт децентралізованого фінансування (DeFi), який підтримує його родина.

Підтримка Трампа послідувала за невтішними первинними продажами нових токенів WLFI платформи, які не досягли амбітної мети, встановленої для публічного продажу.

Станом на вечір вівторка було продано токенів WLFI лише на 9 мільйонів доларів, що становить 3% від загальної кількості токенів, виділених для публічної покупки. Незважаючи на великі очікування, веб-сайт продажу токенів зазнав численних збоїв, що перешкоджає його здатності відстежувати обсяг продажів у режимі реального часу.

Повідомлення Трампа з’явилося через кілька годин після того, як токени почали купувати.

«Сьогодні той день!» — написав Трамп у своєму X, заохочуючи читачів до купівлі токенів.

Однак попри рекламну акцію, після його публікації не спостерігалося негайного сплеску купівлі токенів.

Детальніше про WLFI

Монета WLFI служить токеном управління для платформи World Liberty Financial, що дозволяє інвесторам позичати та отримувати відсотки в екосистемі DeFi. Однак, на відміну від традиційних криптовалют, таких як біткойн, WLFI не підлягає передачі та не генерує прибутку.

Крім того, 63% пропозиції токенів зарезервовано для акредитованих інвесторів, що обмежує доступ до обраної групи.

Проєкт, очолюваний Еріком Трампом, вперше було оголошено в серпні, і його рекламували як «цифрову нерухомість», позиціонуючи як головного конкурента в просторі DeFi. Проєкт також поставив амбітну мету стати глобальним «єдиним магазином для DeFi», конкуруючи з визнаними платформами, такими як Uniswap.

Через правила США продаж обмежено лише для акредитованих інвесторів, як визначено SEC. Щоб відповідати вимогам, інвестори повинні мати чистий капітал понад 1 мільйон доларів США (без урахування своєї житлової нерухомості) або річний дохід не менше 200 тис. — 300 тис. доларів США за останні два роки.

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