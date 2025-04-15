Трамп повідомив, чи планує запроваджувати санкції проти росії за ракетний удар по Сумах — Finance.ua

Трамп повідомив, чи планує запроваджувати санкції проти росії за ракетний удар по Сумах Сьогодні 10:14

Трамп повідомив, чи планує запроваджувати санкції проти росії за ракетний удар по Сумах

Президент США Дональд Трамп заявив, що не стане вводити санкції проти російської федерації після того, як її війська 13 квітня атакували двома балістичними ракетами Суми, внаслідок чого загинули 35 людей.

Про це глава Білого дому заявив під час зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле.

У нього запитав репортер про те, чи будуть додаткові санкції проти росії. Як зауважив глава Білого дому, він уже наклав санкції на газопровід «Північний потік-2».

«Я вже запровадив санкції проти росії. Якщо ви пам’ятаєте Nord Stream 2. Це був великий трубопровід, який проходить через Європу», — сказав Трамп.

Також американський лідер додав, що він «його зупинив».

«Це був великий трубопровід, який проходить через Європу. Я його зупинив. Це російський трубопровід, певно, найбільший у світі, який йде до Німеччини. І я зупинив його», — заявив Трамп.

Нагадаємо, що напередодні американський лідер відреагував на ракетну атаку росії по Сумах, внаслідок якої загинули 35 людей, та назвав це «жахливою помилкою».

До того ж Трамп продовжив дію санкцій, які Байден запровадив проти росії з 2021 року.

Також на початку квітня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти російської федерації. У списку опинились чотири фізичні та три юридичні особи, а також один суховантаж.

Варто додати, що Рада Європейського Союзу в роковини повномасштабного вторгнення, 24 лютого, ухвалила 16-й пакет санкцій проти росії. Новий пакет міститиме заборону на імпорт російського первинного алюмінію, розширить чорний список проти танкерів «тіньового флоту» росії та виключить 13 російських банків з електронної системи SWIFT.

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