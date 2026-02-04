Трамп підписав законопроєкт про припинення часткового шатдауну Сьогодні 18:12

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про припинення роботи уряду, так званого шатдауну.

Про це сказав Трамп під час спілкування з журналістами, цитує CNN

Пряма мова Трампа: «Я радий підписати Закон про консолідовані асигнування, щоб негайно відновити роботу федерального уряду і фінансувати переважну більшість операцій до кінця фінансового року».

CNN додає, що підписаний законопроєкт поклав кінець частковому закриттю уряду після трьох днів і забезпечив фінансування низки важливих відомств, але створив ще одну фінансову прірву для Міністерства внутрішньої безпеки через два тижні.

Демократи в Палаті представників повідомили лідерам Республіканської партії, що не допомагатимуть ухвалювати пакет фінансування уряду через прискорену процедуру.

Опівночі 31 січня за східним часом у США стався частковий шатдаун. Це сталося через кілька годин після того, як сенатори погодилися продовжити фінансування більшості агентств до вересня.

