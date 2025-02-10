Трамп анонсував мита на весь імпорт сталі та алюмінію — Finance.ua

Трамп анонсував мита на весь імпорт сталі та алюмінію Сьогодні 10:46

У понеділок, 10 лютого, Сполучені Штати Америки оголосять про запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію.

Про це на борту літака Air Force One заявив американський президент Дональд Трамп. «Ми оголосимо про тарифи на сталь. Будь-яка сталь, що надходить до Сполучених Штатів, буде обкладатися 25% митом. І алюміній теж», — цитує його CNN

Політик також повідомив, що у вівторок чи середу проведе прес-конференцію, на якій оголосить про масштабні взаємні мита, які мають зрівнятися з митами інших країн на американські товари у доларовому еквіваленті.

«Дуже просто: якщо вони стягують мито з нас, ми стягуємо з них».

Запровадження мит

Як відомо, раніше Сполучені Штати Америки пообіцяли запровадити високі мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю.

Трамп відстрочив рішення щодо Канади та Мексики після телефонних розмов з канадським прем’єром Трюдо та президентом Мексики Шейнбаум Пардо. Натомість вони пообіцяли направити більше сил на захист кордонів.

Раніше американський лідер також говорив, що «абсолютно точно» запровадить мито проти Євросоюзу. Там уже обговорюють можливу відповідь на це.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.