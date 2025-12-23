0 800 307 555
Трамп анонсував будівництво нового класу військових суден, названого на честь себе

26
Президент США Дональд Трамп анонсував будівництво новітніх суден для військового флоту Сполучених Штатів, клас яких назвуть на честь нього.
Про це повідомляє The New York Times, пише «Європейська правда».
22 грудня Трамп анонсував будівництво військових суден «класу Трампа», які, за його задумом, мають стати «золотим флотом» для США, та показав їхні візуалізації.
Судна мають поповнити лави флоту із понад п’ятьма десятками есмінців «Арлі Берк», які зараз складають основу ВМС США — але, як кажуть знайомі з міркуваннями Трампа, він вважає їх недостатньо конкурентними на тлі суден, які є у флотах іноземних держав.
Судна класу «Трамп» можуть мати водотоннажність до понад 35 000 тонн, що удвічі більше, ніж найбільші надводні кораблі, які вже має флот США, та зможуть бути платформою для запуску гіперзвукових ракет та крилатих ракет з ядерними боєголовками.
Трамп заявив, що нові кораблі мають «допомогти зберегти військову перевагу США, відродити американську суднобудівну промисловість і вселити страх у ворогів Америки по всьому світу».
Президент США зазначив, що сам долучався до розробки проєкту нових суден.
«Нам дуже потрібні кораблі… Наші кораблі, деякі з них, стали старими й зношеними, і ми зараз підемо у зовсім протилежному напрямку», — заявив він.
За матеріалами:
Економічна Правда
