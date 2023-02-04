Toyota зберегла статус найбільшого виробника автомобілів у світі — Finance.ua
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Toyota зберегла статус найбільшого виробника автомобілів у світі

Фондовий ринок
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Toyota Motor Corp продала 10,5 млн автомобілів у 2022 році, зберігши свій статус найбільшого автовиробника у світі третій рік поспіль.
Про це повідомляє Reuters.
Світові продажі групи, включаючи підрозділ вантажних автомобілів Hino Motors та виробника малолітражних автомобілів Daihatsu, знизилися на 0,1%. Рекордні закордонні продажі у 8,6 млн автомобілів допомогли компенсувати падіння на внутрішньому ринку на 9,6% до 1,9 млн.
Конкурент Volkswagen Group, який займає друге місце, раніше повідомив про найнижчі продажі більш ніж за десятиліття, 8,3 млн автомобілів, оскільки обмеження у зв’язку з COVID-19 у Китаї та війна Росії проти України порушили ланцюжки поставок.
Попри те, що деякі обмеження на постачання чипів залишилися і для Toyota, японський автовиробник заявив, що високий попит в Азії, а збільшення виробничих потужностей та оптимізація в Азії та Північній Америці допомогли йому збільшити світове виробництво на 5% у 2022 році.
Toyota у листопаді переглянула свій прогноз виробництва на поточний фінансовий рік до кінця березня до 9,2 млн автомобілів з 9,7 млн.

Довідка Finance.ua:

  • Toyota офіційно оголосила про припинення виробництва автомобілів на території Росії. Компанія закриває завод ТОВ «Тойота Мотор» у Санкт-Петербурзі.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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