Toyota заявила про рекордне виробництво авто — Finance.ua

Toyota заявила про рекордне виробництво авто Сьогодні 01:39 — Технології&Авто

Toyota заявила про рекордне виробництво авто

Японська компанія Toyota заявила, що її глобальне виробництво авто в листопаді зросло на 1,5% порівняно з роком раніше — до 833 104 автомобілів, досягнувши рекордного рівня за цей місяць.

Для компанії це зростання триває вже четвертий місяць поспіль.

Зазначається, що виробництво нових транспортних засобів в самій Японії скоротилося на 3,3% до 266 174 одиниць, оскільки постійний дефіцит напівпровідників загальмував виробництво нових автомобілів.

Виробництво авто за кордоном зросло на 3,8% до 566 930, що також є рекордним показником для листопада. При цьому виробництво автомобілів у Китаї впало на 11,1% через брак запчастин.

У компанії заявили, що продажі Toyota у світі зросли на 2,9% до 796 484 автомобілів.

Укрінформ За матеріалами:

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