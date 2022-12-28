Toyota заявила про рекордне виробництво авто — Finance.ua

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Toyota заявила про рекордне виробництво авто

Технології&Авто
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Toyota заявила про рекордне виробництво авто
Toyota заявила про рекордне виробництво авто
Японська компанія Toyota заявила, що її глобальне виробництво авто в листопаді зросло на 1,5% порівняно з роком раніше — до 833 104 автомобілів, досягнувши рекордного рівня за цей місяць.
Про це повідомляє The Japan Times.
Для компанії це зростання триває вже четвертий місяць поспіль.
Зазначається, що виробництво нових транспортних засобів в самій Японії скоротилося на 3,3% до 266 174 одиниць, оскільки постійний дефіцит напівпровідників загальмував виробництво нових автомобілів.
Виробництво авто за кордоном зросло на 3,8% до 566 930, що також є рекордним показником для листопада. При цьому виробництво автомобілів у Китаї впало на 11,1% через брак запчастин.
У компанії заявили, що продажі Toyota у світі зросли на 2,9% до 796 484 автомобілів.
За матеріалами:
Укрінформ
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