Toyota Yaris з дизайном у ретро-стилі вийшов на ринок (Фото) — Finance.ua
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Toyota Yaris з дизайном у ретро-стилі вийшов на ринок (Фото)

Фондовий ринок
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Toyota Yaris з дизайном у ретро-стилі вийшов на ринок (Фото)
Toyota Yaris з дизайном у ретро-стилі вийшов на ринок (Фото)
Японська компанія Mitsuoka, відома створенням унікальних автомобілів з нетрадиційним дизайном, оголосила про старт продажу нового хетчбека під назвою Viewt Story, створеного на основі моделі Toyota Yaris.
Автомобіль отримав дизайн, виконаний в оригінальному стилі ретро. Це виявляється у круглих фарах, овальній решітці радіатора, великому капоті та хромованих вставках на бамперах. Загалом автомобіль дуже нагадує Jaguar Mark II 1960-х років.
Автомобіль оснащується рядною бензиновою трійкою об'ємом 1,5 л. Потужність — 120 к.с. і 145 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з «механікою» або варіатором. Привід запропонований передній чи повний.
За матеріалами:
mmr.ua
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