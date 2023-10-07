Toyota Yaris з дизайном у ретро-стилі вийшов на ринок (Фото) — Finance.ua

Toyota Yaris з дизайном у ретро-стилі вийшов на ринок (Фото) Сьогодні 23:07 — Фондовий ринок

Toyota Yaris з дизайном у ретро-стилі вийшов на ринок (Фото)

Японська компанія Mitsuoka, відома створенням унікальних автомобілів з нетрадиційним дизайном, оголосила про старт продажу нового хетчбека під назвою Viewt Story, створеного на основі моделі Toyota Yaris.

Автомобіль отримав дизайн, виконаний в оригінальному стилі ретро. Це виявляється у круглих фарах, овальній решітці радіатора, великому капоті та хромованих вставках на бамперах. Загалом автомобіль дуже нагадує Jaguar Mark II 1960-х років.

Автомобіль оснащується рядною бензиновою трійкою об'ємом 1,5 л. Потужність — 120 к.с. і 145 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з «механікою» або варіатором. Привід запропонований передній чи повний.

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