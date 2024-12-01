Toyota відродить культовий спорткар, який не випускали майже 20 років — Finance.ua
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Toyota відродить культовий спорткар, який не випускали майже 20 років

Технології&Авто
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Toyota відродить культовий спорткар, який не випускали майже 20 років
Toyota відродить культовий спорткар, який не випускали майже 20 років, blog.beforward.jp
Toyota Celica повернеться на ринок. Знамениту спортивну модель відродять у найближчі роки. Цю інформацію підтвердив виконавчий віце-президент Toyota Юкі Накаджима під час Ралі Японії.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
Інформація про відродження Toyota Celica циркулювала давно. Торік про це натякнув СЕО японського концерну Акіо Тойода. Він заявив, що серед працівників Toyota є чимало прихильників цієї моделі. Крім того, цю модель анонсували в аніме Grip разом із новими Supra, GR86 та MR2.
Поки інформації про спорткар Toyota Celica небагато. На Токійському автосалоні 2025 року повинні представити передсерійну версію моделі. Не виключено, що нова Toyota Celica буде гібридом або навіть електромобілем.
Нагадаємо, що компактне купе Toyota Celica випускали з 1970 по 2006 рік і всього побачили світ сім поколінь моделі. Спорткар відзначився у ралі — приніс Toyota чотири чемпіонські титули в особистому заліку і два — в кубку конструкторів.
За матеріалами:
Фокус
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