Toyota відкличе близько 580 тисяч автомобілів через проблеми з гальмами — Finance.ua

Toyota відкличе близько 580 тисяч автомобілів через проблеми з гальмами Сьогодні 01:23 — Технології&Авто

Toyota відкличе близько 580 тисяч автомобілів через проблеми з гальмами

Японський автоконцерн Toyota Motor оголосив про відкликання близько 580 тис. автомобілів через несправність гальмівної системи, повідомляє телеканал NHK.

У документі наголошується, що дефект спричинений неправильним моментом затягування болтів на педалях автомобілів, що, у гіршому випадку, може призвести до недостатньої ефективності гальмування.

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На даний момент немає даних щодо виникнення інцидентів, пов’язаних із цією несправністю. Подробиці відкликання, зокрема моделі автомобілів, що підлягають ремонту, не вказуються.

Раніше Honda та Acura також оголосили про проведення відкликання 248 999 автомобілів, у тому числі Honda Odyssey 2018−19 років, Honda Pilot 2016 та 2018−19 років, Honda Ridgeline 2017 та 2019 років, а також Acura TLX 2 2016−20 років. Ці відгуки пов’язані з виявленими проблемами у двигунах.

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