Toyota представила недорогий і дуже економічний кросовер для міста (фото) — Finance.ua

Toyota представила недорогий і дуже економічний кросовер для міста (фото) Сьогодні 03:47 — Технології&Авто

Toyota представила недорогий і дуже економічний кросовер для міста (фото)

Презентовано нову Toyota Yaris Cross. Компактний кросовер пройшов модернізацію і надійде в продаж на європейському ринку з грудня. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Toyota.

Дизайн Toyota Yaris Cross не змінився. Кросоверу лише розширили палітру кольорів кузова та додали 18-дюймові литі диски.

Салон Toyota Yaris Cross 2024 зазнав більш серйозних змін. Кросовер отримав сучасний віртуальний щиток приладів і збільшений сенсорний дисплей із діагоналлю 9 або 10,5 дюйма. Мультимедіа доповнена новою системою голосового управління. Крім того, посилено шумоізоляцію салону і поліпшено адаптивний круїз-контроль та інші системи активної безпеки.

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Кросовер Toyota Yaris Cross також отримав нову топову версію з гібридною установкою. 1,5-літрова бензинова четвірка і електромотор сумарно розвивають 132 к. с. і 185 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 10,7 с, а середня витрата пального становить близько 4 л на 100 км.

116-сильний гібрид Toyota Yaris Cross і 1,5-літрова бензинова версія на 120 сил залишилися в лінійці. Модель доступна з переднім і повним приводом.

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