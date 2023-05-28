Toyota презентувала нове покоління пікапа Tacoma (фото) — Finance.ua

Toyota презентувала нове покоління пікапа Tacoma (фото) Сьогодні 04:38 — Технології&Авто

Toyota презентувала нове покоління пікапа Tacoma (фото), Фото: avtosota.com

Компанія Toyota представила четверте покоління пікапа Tacoma.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби бренду.

Автомобіль вперше у своїй історії може комплектуватися гібридною силовою установкою.

Новинка зовні серйозно змінилася, її дизайн був виконаний у дусі дорожчого пікапа Tundra. Машина буде доступна з двома варіантами вантажної платформи різних розмірів. Вантажопідйомність складає 775 кг.

Фото: avtosota.com

Салон Toyota Tacoma також суттєво змінився. На передній панелі розташований 12,3-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи. Є у машини і фізичні кнопки управління функціоналом. Перед водієм розташоване чотириспицеве мультикермо та 7-дюймова віртуальна панель.

Фото: avtosota.com

У базових комплектаціях пікап буде доступний з 2,4-літровим чотирициліндровим турбомотором потужністю 278 к. с. і 430 Нм крутного моменту. У топі він отримає гібридну силову установку на основі цього турбодвигуна, який буде доповнений електромотором. Сумарна потужність складе 326 к. с. і 630 Нм крутного моменту.

Avtosota За матеріалами:

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