Toyota презентувала нове покоління пікапа Tacoma (фото) — Finance.ua

Toyota презентувала нове покоління пікапа Tacoma (фото)
Компанія Toyota представила четверте покоління пікапа Tacoma.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби бренду.
Автомобіль вперше у своїй історії може комплектуватися гібридною силовою установкою.
Новинка зовні серйозно змінилася, її дизайн був виконаний у дусі дорожчого пікапа Tundra. Машина буде доступна з двома варіантами вантажної платформи різних розмірів. Вантажопідйомність складає 775 кг.
Салон Toyota Tacoma також суттєво змінився. На передній панелі розташований 12,3-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи. Є у машини і фізичні кнопки управління функціоналом. Перед водієм розташоване чотириспицеве мультикермо та 7-дюймова віртуальна панель.
У базових комплектаціях пікап буде доступний з 2,4-літровим чотирициліндровим турбомотором потужністю 278 к. с. і 430 Нм крутного моменту. У топі він отримає гібридну силову установку на основі цього турбодвигуна, який буде доповнений електромотором. Сумарна потужність складе 326 к. с. і 630 Нм крутного моменту.
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