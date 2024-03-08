Toyota представила оновлену версію Yaris для європейського ринку — Finance.ua

Toyota представила оновлену версію Yaris для європейського ринку Сьогодні 03:45 — Фондовий ринок

Toyota представила оновлену версію Yaris для європейського ринку

Нова модель пропонує дві варіації силових гібридних установок на вибір.

Крім вже знайомої гібридної установки потужністю 114 к.с., оновлена ​​Toyota Yaris також пропонує потужнішу версію з двигуном, що розвиває 129 к.с. Згідно із заявою виробника, модель із двигуном потужністю 129 к.с. може розганятись до 100 км/год за 9,2 с.

Автомобіль оснащений 7- або 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів, в оснащення входить нова мультимедійна система Toyota Smart Connect+, яка включає 10,5-дюймовий сенсорний дисплей і підтримує голосове управління в комплектаціях GR Sport, Excel і Premiere Edition.

Автомобіль обладнаний рядом систем активної безпеки та допомоги водію, включаючи нову камеру та вбудований радар, систему запобігання зіткнень, проактивну систему допомоги водію, систему автоматичного екстреного гальмування, систему оповіщення про наявність пасажирів на задньому сидінні, адаптивний круїз-контроль та систему Safe Exit Assist, що запобігає випадковому відкриття дверей автомобіля при наближенні ззаду іншого транспортного засобу.

Ціна

У Великій Британії ціна базової комплектації Icon з гібридним мотором потужністю 114 к.с. стартує з 22 630 фунтів стерлінгів. Ціна старшої версії досягає 28 925 фунтів стерлінгів.

Ampercar За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.