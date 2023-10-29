Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross (фото) — Finance.ua
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Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross (фото)

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Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross (фото)
Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross (фото)
До лінійки Toyota Corolla Cross 2024 модельного року в Японії було внесено серію незначних оновлень, які зроблять її більш ефективною і додадуть їй додаткову потужність.
Зміни починаються з того, що Corolla Cross відмовляється від 2,0-літрового чотирициліндрового гібрида, що використовувався раніше, і замінює його 1,8-літровим двигуном меншого об'єму. Toyota також оновила різні елементи гібридної системи, щоб підвищити паливну економічність та потужність, хоча поки що не розкрила дані про витрату палива. Покупці, які не зацікавлені в гібридній версії Corolla Cross, можуть вибрати варіант з 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном ДВЗ, а не 1,8-літровим, який використовувався раніше.
Крім оновлень трансмісії, Toyota покращила систему Safety Sense кросовера, включивши до неї покращену функцію активної допомоги при водінні та функцію передаварійної безпеки для зустрічних транспортних засобів та пішоходів. У новій моделі також є новий покращений 10,5-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей, а також 12,3-дюймова цифрова панель приладів TFT. Corolla Cross 2024 також оснащена Wi-Fi і тепер доступна у восьми кольорах, включаючи новий відтінок сірого.
За матеріалами:
mmr.ua
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