Toyota представила новий гібридний кросовер, який заряджається від мережі — Finance.ua

Toyota представила новий гібридний кросовер, який заряджається від мережі Сьогодні 04:54 — Технології&Авто

Toyota представила новий гібридний кросовер, який заряджається від мережі, Фото: Toyota

Toyota працює над розробкою гібридних моделей, щоб не відставати від конкурентів. Автовиробник представив новий гібридний Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 у форм-факторі кросовера.

Про це пише Valenciacars.

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Першу версію Toyota C-HR японський автовиробник представив у 2017 році. Вона займає нішу між седанами та компактними кросоверами і є доволі популярною. Усі специфікації нового плагін-гібридного кросовера матимуть запас ходу на чистій електриці у 66 км.

Виробник зазначає, що цього може бути цілком достатньо для щоденного користування своїх європейських клієнтів. А для підстраховки є 2,0-літровий двигун потужністю 152 кінські сили.

Фото: Toyota

Разом з електродвигуном потужність системи складає 223 кінські сили. Автомобіль зможе розганятися з нуля до сотні за 7,4 секунди, що є непоганим результатом для гібрида. Коли батарея розряджається, авто автоматично перемикається в гібридний режим.

Фото: Toyota

У салоні встановили сучасну цифрову панель приладів діагоналлю у 12,3 дюйма, таку ж за розміром інформаційно-розважальну систему, панорамний люк, підсвітку салону з 64 кольорів і навіть проєкційний дисплей.

Щодо екстер'єру, то тут також все ультрасучасно. Є 20-дюймові цікаві легкосплавні диски, оригінальні супорти, а дизайн оформлений широкими стійками.

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