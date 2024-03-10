Toyota представила новий гібридний кросовер, який заряджається від мережі — Finance.ua
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Toyota представила новий гібридний кросовер, який заряджається від мережі

Технології&Авто
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Toyota представила новий гібридний кросовер, який заряджається від мережі
Toyota представила новий гібридний кросовер, який заряджається від мережі, Фото: Toyota
Toyota працює над розробкою гібридних моделей, щоб не відставати від конкурентів. Автовиробник представив новий гібридний Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 у форм-факторі кросовера.
Про це пише Valenciacars.
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Першу версію Toyota C-HR японський автовиробник представив у 2017 році. Вона займає нішу між седанами та компактними кросоверами і є доволі популярною. Усі специфікації нового плагін-гібридного кросовера матимуть запас ходу на чистій електриці у 66 км.
Виробник зазначає, що цього може бути цілком достатньо для щоденного користування своїх європейських клієнтів. А для підстраховки є 2,0-літровий двигун потужністю 152 кінські сили.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Разом з електродвигуном потужність системи складає 223 кінські сили. Автомобіль зможе розганятися з нуля до сотні за 7,4 секунди, що є непоганим результатом для гібрида. Коли батарея розряджається, авто автоматично перемикається в гібридний режим.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
У салоні встановили сучасну цифрову панель приладів діагоналлю у 12,3 дюйма, таку ж за розміром інформаційно-розважальну систему, панорамний люк, підсвітку салону з 64 кольорів і навіть проєкційний дисплей.
Щодо екстер'єру, то тут також все ультрасучасно. Є 20-дюймові цікаві легкосплавні диски, оригінальні супорти, а дизайн оформлений широкими стійками.
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