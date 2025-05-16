Toyota представила електричний купе-кросовер для молоді (фото) — Finance.ua
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Toyota представила електричний купе-кросовер для молоді (фото)

Технології&Авто
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Toyota представила електричний купе-кросовер для молоді (фото)
Toyota представила електричний купе-кросовер для молоді (фото)
У США дебютував електромобіль Toyota C-HR. Компактний купе-кросовер вирізняється стильним дизайном, багатим оснащенням та потужною силовою установкою.
Про електрокросовер Toyota C-HR розповіли на сайті японського автовиробника.
Нова Toyota C-HR не має нічого спільного із гібридним «тезкою», який представлений в Україні. Молодіжний електрокросовер є серійним варіантом концепту Toyota bZ3X. Його продажі стартують у 2026 році, а стартова ціна Toyota C-HR складе до $40 000.
Toyota представила електричний купе-кросовер для молоді (фото)

Дизайн Toyota C-HR 2026

Купе-кросовер Toyota C-HR — найбільш стильний і яскравий електромобіль японського бренду. Він вирізняється стрімким силуетом із вираженим «носом», аркоподібним дахом, високою віконною лінією та схованими у стійках даху ручками дверей. У нього розширені крила, тоненькі діодні фари та ліхтарі.
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Розміри Toyota C-HR 2026:

  • довжина — 4520 мм;
  • ширина — 1870 мм;
  • висота — 1620 мм;
  • колісна база — 2750 мм.

Салон та комплектація Toyota C-HR 2026

В інтер’єрі встановили цифровий щиток приладів та великий 14-дюймовий тачскрін. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Усередині встановили дві бездротові зарядки для смартфонів та USB-порти спереду і ззаду. Об’єм багажника становить 719 л (якщо міряти до стелі).
Toyota представила електричний купе-кросовер для молоді (фото)
Новий електромобіль Toyota C-HR доволі багато оснащений. Базова версія отримала 18-дюймові диски, датчики дощу та світла, електроприводи сидіння водія і дверей багажника, камеру, парктронік, набір систем безпеки, підігрів крісел і керма.
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Характеристики

Повнопривідною електричною установкою на 338 сил поділився електромобіль Toyota bZ. Розгін до 100 км/год займає приблизно 5 с.
Toyota представила електричний купе-кросовер для молоді (фото)
Електромобіль Toyota C-HR 2026 оснащений батареєю ємністю 74,7 кВт∙год. Запас ходу становить 467 км, а швидка зарядка на 80% займає 30 хвилин.
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