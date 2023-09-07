Toyota представила 450-сильний спорткар: буде побудовано тільки три такі авто (фото) — Finance.ua
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Toyota представила 450-сильний спорткар: буде побудовано тільки три такі авто (фото)

Технології&Авто
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Toyota представила 450-сильний спорткар: буде побудовано тільки три такі авто (фото)
Toyota представила 450-сильний спорткар: буде побудовано тільки три такі авто (фото)
Лінійку Toyota GR Supra поповнила нова перегонова версія GT4 100 Edition. Загалом буде випущено лише три такі спорткари. Про це розповіли на сайті Autoevolution.
Toyota GR Supra GT4 100 Edition заснована на перегоновому боліді GT4 EVO. Як і «донора», цей спорткар не можна використовувати на дорогах загального користування.
Новинка не може брати участь у змаганнях GT4. Власник зможе поїздити на спорткарі тільки в певні трек-дні.
Toyota GR Supra GT4 100 Edition пофарбована в помаранчевий колір Plasma Orange. Також ця версія відрізняється наявністю пасажирського сидіння, новими карбоновими бічними дзеркалами заднього виду і зміненим кузовним обвісом.
Toyota представила 450-сильний спорткар: буде побудовано тільки три такі авто (фото)
На капоті з’явився збільшений повітрозабірник. Також спереду встановлено новий карбоновий сплітер, а ззаду є масивне антикрило.
Toyota GR Supra GT4 100 Edition буде випущена обмеженим тиражем у три екземпляри. Один із них призначений для Північної Америки, а два інших — для Європи та Азії.
Toyota представила 450-сильний спорткар: буде побудовано тільки три такі авто (фото)
Toyota GR Supra GT4 100 Edition оснащена 3,0-літровим турбованим двигуном потужністю 450 к.с. і 660 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає менше ніж 4 секунд, а максимальна швидкість становить майже 300 км/год. Завдяки відсутності глушника у вихлопній системі спорткар став звучати агресивніше.
Вартість лімітованого спорткара становить 236 440 доларів. У цю суму не входять податки та вартість доставки.
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