Toyota показала пікап на базі Land Cruiser (фото) — Finance.ua
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Toyota показала пікап на базі Land Cruiser (фото)

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Toyota показала пікап на базі Land Cruiser (фото)
Toyota показала пікап на базі Land Cruiser (фото)
Toyota розсекретила пікап Land Cruiser та 4Runner для серферів у стилі 1980-х. Обидві моделі не серійні, а лише шоу-кари, підготовлені для виставки SEMA, яка відкриється в Лас-Вегасі на початку листопада.
За розробку Land Cruiser ROX відповідала компанія Calty Design Research. Тюнери прибрали задні стійки та дах, замінивши його м’яким знімним верхом, встановили двері без шибок та розширили арки, щоб помістилися великі колеса з позашляховими шинами. Крім того, в автомобіля сталеві бампери та новий тримач запаски. Загалом було замінено близько 50 відсотків деталей оригінального позашляховика.
Що ж до 4Runner TRD Surf, то це творіння студії Motorsports Garage. Він зберіг раму сходового типу, але, як і у випадку з Land Cruiser ROX, втратив D-стійки та дах. Замість нього встановлені рейлінги, на яких можна закріпити дошки для серфінгу.
З особливостей дизайну можна відзначити топографічну карту, нанесену на капот.
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За матеріалами:
avtomir
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