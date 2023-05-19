Toyota показала новий пікап на базі Land Cruiser (відео) — Finance.ua
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Toyota показала новий пікап на базі Land Cruiser (відео)

Технології&Авто
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Toyota показала новий пікап на базі Land Cruiser (відео)
Toyota показала новий пікап на базі Land Cruiser (відео)
У США представлено нову Toyota Tacoma. Четверте покоління середньорозмірного пікапа надійде у продаж із осені. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Дизайн Toyota Tacoma 2024

Рамний пікап Toyota Tacoma кардинально змінився та побудований на новій платформі TNGA-F, як і Toyota Land Cruiser, Tundra та нова Sequoia. У лінійці залишилися версії з двома та чотирма дверима. Вантажопідйомність зросла до 774 кг.
Toyota показала новий пікап на базі Land Cruiser (відео)
Дизайн Toyota Tacoma 2024 став виразнішим — з широкою решіткою радіатора, довгастими діодними фарами та розширеними крилами.
Ще яскравіше виглядають позашляхові версії Trailhunter та TRD Pro. Вони отримали посилені бампери, захист днища та розширювачі арок, а в Trailhunter встановлені шноркель та кріплення для багажника на даху. Також збільшено кліренс та передбачені величезні 33-дюймові шини для бездоріжжя.

Салон Toyota Tacoma 2024

В інтер'єрі Toyota Tacoma 2024 покращено оздоблення, а топові версії вперше отримали віртуальний щиток приладів, 14-дюймовий тачскрин та проекцію на лобове скло. Крім того, з’явилися порти USB-C та бездротова зарядка для смартфонів.
Toyota показала новий пікап на базі Land Cruiser (відео)
Серед опцій тепер є аудіосистема JBL зі знімною Bluetooth-колонкою. Також у базовій версії пікап Toyota Tacoma отримав набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

Toyota Tacoma, характеристики

Всі Toyota Tacoma 2024 оснащені новим 2,4-літровим турбомотором. У суто бензинових версіях він розвиває 231−282 к. с., а через рік у продаж надійде 326-сильний гібрид із цією ж четвіркою та електромотором. Пікап може буксирувати тритонний причіп.
Пікап Toyota доступний з 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною КПП, заднім або повним приводом. Версії Trailhunter і TRD Pro повнопривідні за замовчуванням: вони мають знижувальну передачу, блокування заднього диференціалу, а також набір режимів для різних типів бездоріжжя. Крім того, їх оснастили посиленими амортизаторами.
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За матеріалами:
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