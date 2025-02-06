Toyota планує відкрити завод у Китаї — Finance.ua

Toyota планує відкрити завод у Китаї Сьогодні 04:35 — Фондовий ринок

Toyota планує відкрити завод у Китаї

Компанія Toyota Motor планує відкрити завод у Китаї. Там хоче виробляти електромобілі та акумулятори для бренду Lexus.

Про це повідомляє Reuters.

Toyota збирається відкрити завод у Шанхаї, де цілий підрозділ розроблятиме новий Lexus EV.

Виробнича потужність становитиме приблизно 100 тис. авто на рік. На етапі запуску заводу планують створити майже 1 тис. робочих місць.

Toyota також заявила, що буде співпрацювати з муніципальною владою Шанхаю щодо ініціатив з нейтрального викиду вуглецю, щоб зробити свій внесок у мету китайського уряду щодо досягнення вуглецевої нейтральності.

Розпочати виробництво електромобілів у Китаї Toyota планує у 2027 році.

Speka За матеріалами:

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