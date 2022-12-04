Toyota планує підняти ціни на автомобілі у 2023 році — Finance.ua
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Toyota планує підняти ціни на автомобілі у 2023 році

Технології&Авто
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Toyota планує підняти ціни на автомобілі у 2023 році
Toyota планує підняти ціни на автомобілі у 2023 році
Згідно з новим опитуванням, Toyota є однією з найбільших японських компаній, які планують підняти ціни наступного року.
Майже чверть великих компаній Японії розглядають можливість підвищення цін на свою продукцію в наступному році або пізніше через зростання витрат на матеріали та зниження курсу єни, показало опитування Kyodo News.
З 80 респондентів — компаній, серед яких були Toyota, Nintendo та Shiseido — 23% заявили, що планують підвищення цін на споживчі товари, а 49% сказали, що не визначилися.
Серед відповідей, чому вони думають про підвищення цін, багато хто назвав зростання вартості матеріалів, а потім збільшення витрат на доставку та знецінення єни.
За матеріалами:
Телеканал 24
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