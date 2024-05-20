Toyota підтвердила електричний пікап Hilux у 2025 році — Finance.ua

Toyota підтвердила електричний пікап Hilux у 2025 році Сьогодні 04:44 — Фондовий ринок

Toyota підтвердила електричний пікап Hilux у 2025 році

Хоча в компанії Toyota не сильно вірять в електромобілі, все ж певні кроки в бік електрифікації моделей відбуваються. Японський бренд останнім часом поступово розширює свою лінійку без ДВЗ й тепер підтверджено випуск електричного пікапа у 2025 році.

Після представлення прототипу наприкінці 2022 року Toyota анонсувала, що Hilux Revo BEV надійде у виробництво ближче до кінця наступного року. Повністю електричну модель збиратимуть у Таїланді, де на пікапи припадає понад 50% усіх продажів.

Новий Hilux без ДВЗ конкуруватиме з електричним Isuzu D-Max, який також збираються виготовляти в країні Південно-Східної Азії. Toyota зазначає, що її майбутня електрична модель буде в першу чергу орієнтована на Таїланд, але розглядає й експортні ринки.

Технічні характеристики поки не розголошувалися, але Toyota раніше заявила, що запас ходу становитиме «близько 200 км», не уточнюючи методи оцінки. Унікальний концепт із встановленою в підлозі батареєю базується на монокабіній комплектації Hilux з колісною формулою 4×2 і довгою платформою, що продається в Таїланді.

Toyota вирішила переобладнати Hilux поточного покоління, незважаючи на те, що пікап існує вже майже десять років. Це може означати, що існуюча модель залишиться ще на кілька років. Крім того, його заміна може бути серйозним оновленням, а не справжньою моделлю наступного покоління.

Hilux Revo BEV — не єдиний електричний пікап Toyota за останні роки. Наприкінці 2021 року був пікап, схожий на Tacoma, і концепт EPU на Японській виставці мобільності в 2023 році. На тому ж заході минулого року компанія також представила невеликий концепт IMV-0, який служить невеликим модульним електричним пікапом.

MV-0 вже надійшов у продаж у Таїланді, але натомість із двигунами внутрішнього згоряння. Маленький пікап коштує дешево, адже ціни починаються від 13 000 доларів.

motorcar За матеріалами:

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