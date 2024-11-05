Toyota наповнить ринок спортивними моделями різних класів (відео) — Finance.ua

Toyota наповнить ринок спортивними моделями різних класів (відео) Сьогодні 04:35 — Технології&Авто

Toyota Sports EV

Toyota готує одразу кілька нових спортивних моделей. Про це натякнули в оригінальний спосіб — автомобілі анонсували в короткому аніме Grip, яке час від часу випускає Toyota.

В анімаційному відео вказали на одразу чотири нові спорткари Toyota та один Lexus. Зокрема, там згадується нова Toyota MR2. Інформація про відродження цієї моделі циркулювала давно і навіть показали два її концепти — Toyota FT-Se та Sports EV. Очікується, що вона буде 300-сильним гібридом або електрокаром.

Ще одна відроджена модель — купе Toyota Celica, яке може стати електричною альтернативою моделі GR86. Сама Toyota GR86 нового покоління також згадується. Не виключено, що вона стане гібридом і отримає 1,6-літровий турбомотор від Toyota GR Yaris і GR Corolla.

Також у відео натякають на нове купе Toyota Supra шостого покоління. Наразі інформація про нього відсутня, відомо лише, що модель більше не буде використовувати платформу BMW.

А от розробку спортивного купе Lexus раніше вже підтвердили і його прототипи навіть бачили під час тестів. У його основі лежить концепт Toyota GR GT3, а конкурентами моделі будуть Porsche 911 і Mercedes-AMG GT. Під капот встановлять високооборотний 5,0-літровий V8 потужністю понад 500 сил, який розробляє Yamaha.

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