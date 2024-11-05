Toyota наповнить ринок спортивними моделями різних класів (відео) — Finance.ua
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Toyota наповнить ринок спортивними моделями різних класів (відео)

Технології&Авто
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Toyota Sports EV
Toyota Sports EV
Toyota готує одразу кілька нових спортивних моделей. Про це натякнули в оригінальний спосіб — автомобілі анонсували в короткому аніме Grip, яке час від часу випускає Toyota.
В анімаційному відео вказали на одразу чотири нові спорткари Toyota та один Lexus. Зокрема, там згадується нова Toyota MR2. Інформація про відродження цієї моделі циркулювала давно і навіть показали два її концепти — Toyota FT-Se та Sports EV. Очікується, що вона буде 300-сильним гібридом або електрокаром.
Ще одна відроджена модель — купе Toyota Celica, яке може стати електричною альтернативою моделі GR86. Сама Toyota GR86 нового покоління також згадується. Не виключено, що вона стане гібридом і отримає 1,6-літровий турбомотор від Toyota GR Yaris і GR Corolla.
Також у відео натякають на нове купе Toyota Supra шостого покоління. Наразі інформація про нього відсутня, відомо лише, що модель більше не буде використовувати платформу BMW.
Toyota наповнить ринок спортивними моделями різних класів (відео)
А от розробку спортивного купе Lexus раніше вже підтвердили і його прототипи навіть бачили під час тестів. У його основі лежить концепт Toyota GR GT3, а конкурентами моделі будуть Porsche 911 і Mercedes-AMG GT. Під капот встановлять високооборотний 5,0-літровий V8 потужністю понад 500 сил, який розробляє Yamaha.
За матеріалами:
Фокус
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