Toyota і NTT вкладуть понад $3 мільярди у штучний інтелект і автономне водіння — Finance.ua

Toyota і NTT вкладуть понад $3 мільярди у штучний інтелект і автономне водіння Сьогодні 23:37 — Фондовий ринок

Toyota і NTT вкладуть понад $3 мільярди у штучний інтелект і автономне водіння

Японські автовиробник Toyota Motor Corp. та телекомунікаційний гігант Nippon Telegraph&Telephone Corp. (NTT) домовилися інвестувати $3,3 мільярда у розробку програмного забезпечення для автономного водіння за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє Bloomberg

Керівники Toyota й NTT заявили у четвер, що обидві компанії планують спільно інвестувати 500 мільярдів японських єн ($3,3 мільярда) до 2030 року.

Мета цієї інвестиції полягає в тому, щоб впровадити технологію до 2028 року та поділитися нею з іншими компаніями.

Сама ж технологія покладатиметься на штучний інтелект для роботи мережі, яка допомагатиме прогнозувати та реагувати на дорожньо-транспортні пригоди в надії покращити безпеку на дорогах.

«Передача великих обсягів даних буде надзвичайно важливою, оскільки автомобілі з програмним забезпеченням стають все більш поширеними», — сказав генеральний директор Toyota Кодзі Сато в Токіо.

Зазначається, що у 2017 році Toyota і NTT уклали партнерство для спільної розробки легкових автомобілів, підключених до мережі 5G, а в 2020 році вони оголосили про інвестування капіталу для спільної роботи над проєктом «розумного» міста.

Toyota розробляє власну платформу програмного забезпечення (ПЗ) під назвою Arene, але робота над нею зазнала подальших затримок минулого року, після того як стартап Woven by Toyota Inc компанії, що займається ПЗ, залишив її топ-менеджер.

Укрінформ За матеріалами:

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