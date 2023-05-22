Toyota, Daihatsu та Suzuki об’єднались для створення компактних електрофургонів — Finance.ua

Toyota, Daihatsu та Suzuki об’єднались для створення компактних електрофургонів Сьогодні 04:51 — Фондовий ринок

Toyota, Daihatsu та Suzuki об’єднались для створення компактних електрофургонів

У Хіросімі, Японія, відбувається саміт G7, і деякі автовиробники скористалися можливістю оголосити про нові проекти.

Toyota, її дочірня компанія Daihatsu і Suzuki (в якій Toyota володіє близько 5%) потрапили в новини, випустивши три електричні мікроавтобуси, створені відповідно до специфікацій ключових автомобілів.

Електричні фургони з акумуляторними батареями є частиною загальноіндустріального руху до вуглецевої нейтральності. Транспортні засоби класу Kei, окрім бензинових двигунів обмеженого об'єму, мають суворі обмеження щодо розмірів, які дозволяють їм пересуватися вузькими вулицями в густонаселених районах. Вони також мають привілеї на певні податкові пільги та пільги на паркування.

Правила розміру двигуна, очевидно, не застосовуються до електричних фургонів, але вони все одно будуть відповідати обмеженням розміру. Мікроавтобуси Kei часто використовуються для вирішення проблеми «останньої милі» в логістиці, оскільки вони можуть їздити людними вулицями, недоступними для більшого комерційного транспорту.

Daihatsu, яка спеціалізується на автомобілях kei, створить фургони та назве їх варіант HiJet Cargo. Ім'я HiJet стало незмінним у модельному ряді компанії з 1960 року, але ці нові версії будуть передньопривідними на відміну від задньопривідних бензинових варіантів. Версія Toyota називатиметься Pixis Van, тоді як Suzuki називатиметься Every, табличка з назвою, яка існує з 1982 року. Крім значків, фургони виглядають ідентичними. Повідомляється, що запас ходу на одному заряді становить приблизно 200 км.

Виставка проходила спільно з Японською асоціацією автовиробників, яку очолює колишній генеральний директор Toyota Акіо Тойода. Тойода залишив керівну посаду в компанії, заснованій його дідусем, у квітні, але все ще виконує роль наглядача як голова правління. Toyoda критикували за повільне впровадження електромобілів, а новий генеральний директор Кодзі Сато підкреслив роль електричних акумуляторів у просуванні вперед, дотримуючись багатостороннього підходу до вуглецевої нейтральності за допомогою водню та гібридів. Ці фургони, ймовірно, розроблялися ще до виходу Тойоди на пенсію.

Телеканал 24 За матеріалами:

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