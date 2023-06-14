Toyota анонсувала акумулятори для електрокарів із запасом ходу 1200 км: акції почали зростати — Finance.ua

Toyota анонсувала акумулятори для електрокарів із запасом ходу 1200 км: акції почали зростати Сьогодні 23:32 — Фондовий ринок

Toyota анонсувала акумулятори для електрокарів із запасом ходу 1200 км: акції почали зростати

Найбільша японська автомобілебудівна корпорація Toyota представить високопродуктивні твердотільні батареї та інші технології збільшення запасу ходу і скорочення витрат для електромобілів. Це призвело до зростання акцій компанії.

Про це пише Reuters.

Корпорація має намір випустити літій-іонні акумулятори наступного покоління з 2026 року, пропонуючи більшу дальність дії та швидшу зарядку.

Компанія заявила про «технологічний прорив», який вирішує проблеми довговічності твердотільних батарей. Корпорація розробляє засоби для масового виробництва цих батарей з метою комерціалізації у 2027−2028 роках.

З такою заявою компанія виступила за день до щорічних зборів акціонерів, на яких буде вивчено управління та стратегію, зокрема повільний перехід на акумуляторні електромобілі під керівництвом колишнього генерального директора Акіо Тойоди.

Автовиробник має намір конкурувати на ринку електромобілів, який швидко зростає, де він відстає від конкурентів на чолі з Tesla.

На фоні такої заяви акції найбільш продаваного у світі автовиробника підскочили за день на 5%, до 2173 єн ($15,59), найвищого рівня з серпня 2022 року.

Твердотільні батареї можуть утримувати більше енергії, ніж сучасні батареї з рідким електролітом. Автовиробники та аналітики очікують, що вони прискорять перехід на електромобілі, вирішивши головну проблему із запасом ходу.

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Toyota заявила, що вироблятиме електромобілі з більш ефективною літій-іонною батареєю, що забезпечує запас ходу в 1000 км. А електромобіль з твердотільним акумулятором матиме запас ходу 1200 км, і час зарядки становитиме лише 10 хвилин.

Компанія не деталізувала очікуваних витрат або необхідних інвестицій для реалізації планів.

У 2022 році Toyota продала майже 10,5 млн автомобілів, а її ринкова вартість склала близько $254 млрд.

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