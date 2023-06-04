Toyota випустила рекордну кількість автомобілів у квітні 2023 року — Finance.ua
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Toyota випустила рекордну кількість автомобілів у квітні 2023 року

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Японська компанія Toyota у квітні 2023 року виробила рекордну кількість автомобілів.
Як передає MMR, про це йдеться у звіті компанії.
Загальний обсяг виробництва становив 787,8 тис. автомобілів. Це на 13,8% більше ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, результати квітня 2023 стали рекордними для цього місяця за всю історію Toyota. Загалом у Японії випущено 273 062 авто (+12,2% щодо результатів минулого року).
За межами Японії зростання виробництва на заводах Toyota склало 14,7% до 514 738 машин. При цьому найбільше зростання продемонстрували підприємства у Китаї, де зростання досягло 51,9%.
Світові продажі автомобілів Toyota у квітні теж зросли. Усього було реалізовано 800,8 тис. авто, що на 4,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, Toyota залишається однією з найпопулярніших марок нових авто в Україні. Як правило, українці купують кросовери Toyota RAV-4 (у квітні було продано 200 шт. — ред.).
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За матеріалами:
mmr.ua
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