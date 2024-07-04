Товариство Червоного Хреста виявило нестачу гуманітарної допомоги на 3,6 мільйона гривень — Finance.ua

Товариство Червоного Хреста виявило нестачу гуманітарної допомоги на 3,6 мільйона гривень Сьогодні 20:25 — Кримінал

Товариство Червоного Хреста виявило нестачу гуманітарної допомоги на 3,6 мільйона гривень, Фото: Київська міська прокуратура

Товариство Червоного Хреста виявило нестачу гуманітарної допомоги на 3,6 мільйона гривень і звернулося в поліцію. У межах провадження правоохоронці оголосили про підозру колишній очільниці Печерської організації Червоного Хреста та одному з волонтерів.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Про факти можливого привласнення гуманітарної допомоги стало відомо від працівників Київської міської організації Червоного Хреста, які звернулись до правоохоронних органів по допомогу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишня голова Печерської районної організації Червоного хреста, зловживаючи службовим становищем, привласнила гуманітарну допомогу на суму майже 3,6 млн гривень. Зокрема, зникли продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, інвалідні візки, бинти, гумові рукавички, шприці.

Фото: Київська міська прокуратура

Також з’ясувалось, що колишній волонтер цієї організації, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, продавав підроблені посвідчення волонтерів Червоного Хреста. Також чоловік незаконно використовував символіку організації на власному автомобілі.

Під час обшуків за місцем проживання жінки, офісу та автомобіля виявлено та вилучено гуманітарну допомогу на суму понад 1 млн гривень, яку передано для зберігання до Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України.

Фото: Київська міська прокуратура

У колишнього волонтера під час обшуку також вилучено амфетамін, документи, які підтверджують незаконну видачу понад 150 підроблених посвідчень працівників-волонтерів Печерської районної організації Червоного Хреста, а також підроблені посвідчення волонтерів, які ще могли бути комусь видані. Крім того, колишній волонтер організації незаконно використовував символіку Червоного Хреста на власному автомобілі.

Про підозру повідомили колишній голові Печерської районної організації Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України за фактом привласнення гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Колишньому волонтеру цієї організації повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні та збуті посвідчень волонтера, незаконному використанні символіки Червоного Хреста та незаконному зберігання амфетаміну (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 309, ст. 445 КК України).

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