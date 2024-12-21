Товарний імпорт України наближається до довоєнного рівня — Finance.ua

Товарний імпорт України наближається до довоєнного рівня Сьогодні 10:13 — Казна та Політика

Товарний імпорт України наближається до довоєнного рівня

За підсумками 11 місяців 2024 року зовнішній товарообіг України склав 101,9 млрд доларів, що перевищило показник 2023 року (99,4 млрд доларів). Це на 13% більше проти аналогічного періоду минуло року (+11,9 млрд. дол.).

Про це повідомив очільник парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.

«У порівнянні з минулим роком грошові обсяги зовнішньої торгівлі помітно прискорились, демонструючи двозначні темпи зростання як по експорту, так і по імпорту», — йдеться у повідомленні.

Основні показники зовнішньої торгівлі

Експорт товарів сягнув 38,3 млрд. дол. (+17% або + 5,5 млрд. дол.), імпорт — 63,6 млрд. дол. (+11% або +6,4 млрд. дол.).

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 25,3 млрд. дол.

Завдяки тому, що експорт зростав швидшими темпами за імпорт, зовнішньо-торгівельний дефіцит проти аналогічного періоду минулого року змінився не так помітно (збільшився на 3% або на 0,8 млрд. дол.).

Експорт

Хоча експорт значно зріс завдяки стабільній роботі морського коридору, хорошому врожаю попереднього року та сприятливим цінам, він все ж залишився на 38% нижчим за довоєнний рівень, головним чином через втрати в експорті чорних металів.

60% товарів відправляються до країн ЄС;

Топ-3 країни за експортом: Польща (4,4 млрд доларів або 11,5% всього експорту), Іспанія (2,7 млрд доларів), Німеччина (2,7 млрд доларів);

Польща (4,4 млрд доларів або 11,5% всього експорту), Іспанія (2,7 млрд доларів), Німеччина (2,7 млрд доларів); Топ-3 експортні позиції: продовольчі товари (22,6 млрд доларів або 59% всього експорту), метали та вироби з них (4,1 млрд доларів), машини і устаткування (3,2 млрд доларів).

Імпорт

Обсяг товарного імпорту наблизився до показників останнього року до початку війни, коли було зафіксовано рекордні обсяги зовнішньої торгівлі в історії незалежної України.

у структурі імпорту на країни ЄС припадає 50%;

Топ 3-країни за імпортом в Україну: Китай (13 млрд. дол. або 20,4% всього імпорту), Польща (6,3 млрд. дол.), Німеччина (4,8 млрд. дол.);

Китай (13 млрд. дол. або 20,4% всього імпорту), Польща (6,3 млрд. дол.), Німеччина (4,8 млрд. дол.); Топ-3 імпортні позиції: машини, устаткування, транспорт (22,2 млрд. дол. або 34,9% всього імпорту), хімічна продукція (10,7 млрд. дол.), паливно-енергетичні товари (8,2 млрд. дол.).

За підсумками 11 місяців 2024 року зовнішня торгівля України продовжує відновлюватися.

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