Товар, куплений у кредит, можна повернути — інструкція Держспоживслужби — Finance.ua

Товар, куплений у кредит, можна повернути — інструкція Держспоживслужби Сьогодні 10:17 — Особисті фінанси

Товар, куплений у кредит, можна повернути — інструкція Держспоживслужби

Щоб обміняти або повернути товар, придбаний у кредит, треба спочатку звернутися до кредитодавця і відмовитися від договору на споживчу позику.

Про це повідомляє Держслужба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

«Варто знати, що при купівлі товарів у кредит споживач наділений всіма правами та обов’язками, встановленими Законом України „Про захист прав споживачів“, проте існують особливості, що визначені Законом України „Про споживче кредитування“. Норма статті 15 Закону України „Про споживче кредитування“, згідно з якою споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів», — сказано в повідомленні.

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Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») до закінчення 14-денного строку.

Таким чином, якщо споживач вирішив обміняти/повернути в порядку статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів» товар належної якості, придбаний у кредит, він повинен в першу чергу звернутися до кредитодавця із заявою про відмову від договору про споживчий кредит, а вже потім до продавця із заявою про повернення товару.

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