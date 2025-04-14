Toshiba випустила портативний вініловий програвач (фото) — Finance.ua

Toshiba випустила портативний вініловий програвач (фото)
Aurex AX-RP10 — це компактна модель, призначена для відтворення 12-дюймових платівок. Пристрій оснащено акумулятором ємністю 2000 мАг, що забезпечує до 10 години автономної роботи.
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Для додаткового захисту передбачено фірмовий чохол. У цій моделі не передбачені вбудовані динаміки, тому для прослуховування потрібно підключити зовнішні навушники або акустичні системи через аудіороз’єм або Bluetooth 5.4.
Для цінителів естетики корпус пристрою забезпечений спеціальним слотом, в який можна встановити обкладинку від платівки, що відтворюється, — оригінальне і практичне рішення від японських дизайнерів.
Програвач підтримує швидкість обертання до 45 обертів за хвилину і важить близько 1.2 кілограми. Точна вартість Aurex AX-RP10 поки що залишається невідомою. Очікується, що новинка надійде у продаж у квітні поточного року.
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