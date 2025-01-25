Торік мільярдери збагатились на 2 трлн доларів — Finance.ua

Торік мільярдери збагатились на 2 трлн доларів Сьогодні 14:09 — Світ

Торік мільярдери збагатились на 2 трлн доларів, Фото: freepik

У 2024 році статки світових мільярдерів зросли на два трильйони американських доларів, що втричі швидше, ніж за підсумками попереднього року.

Про це йдеться у пресрелізі міжнародного об’єднання для боротьби з бідністю у світі Oxfam.

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За даними організації, щоденний приріст багатства мільярдерів становив 5,7 мільярда доларів. Щотижня у світі з’являлися майже чотири нові мільярдери.

Збільшення кількості мільярдерів

Загальна кількість мільярдерів зросла до 2 769 осіб, порівняно з 2 565 у 2023 році.

Сукупний статок мільярдерів збільшився з 13 до 15 трильйонів доларів. Це другий за величиною приріст за всю історію спостережень.

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«Статки десяти найбагатших людей світу збільшувався в середньому майже на 100 мільйонів доларів за день — навіть якби вони втратили 99% своїх статків за одну ніч, вони би все одно залишилися мільярдерами», — додали в Oxfam.

Минулого року Oxfam прогнозував появу першого трильйонера протягом десяти років.

«Однак із швидшими темпами зростання статків мільярдерів цей прогноз змінився. За нинішніми темпами, світ наразі побачить щонайменше п’ять трильйонерів за цей період часу», — зазначили в організації.

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Тим часом, згідно з даними Світового банку, кількість людей, які живуть у бідності, майже не змінилася з 1990 року.

Нагадаємо, за словами очільника парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Гетманцева, українська влада через війну не може собі дозволити запроваджувати масштабні соціальні програми з боротьби з бідністю, тому такі ініціативи як «Зимова єПідтримка» — необхідні.

За його словами, згідно з критеріями Світового банку, до війни відсоток бідності в Україні був 5,5%, зараз — 24%.

Фінансовий Клуб України За матеріалами:

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