Торік бюджет недоотримав 1,2 мільярда від оренди держмайна — Finance.ua
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Торік бюджет недоотримав 1,2 мільярда від оренди держмайна

Казна та Політика
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Торік бюджет недоотримав 1,2 мільярда від оренди держмайна
Торік бюджет недоотримав 1,2 мільярда від оренди держмайна
Торік державний бюджет через велику війну недоотримав 1,2 мільярда гривень плати за оренду державного майна.
Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна.
В ці підрахунки Фонд включив платежі, які мали сплатити орендарі державного майна на тимчасово окупованих територіях України. ‎
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«Фонд держмайна регулярно з 2014 року проводив роботу з фіксації сум недоотриманої орендної плати в зоні ООС, АР Крим та м. Севастополь. З 24 лютого 2022 року ця територія розширилася внаслідок повномасштабного вторгнення», — додали в відомстві.
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Крім того, ФДМУ при здійсненні підрахунків розміру збитків враховано надання пільг у вигляді звільнення від сплати орендних платежів та знижки в розмірі 25-50%. Такі знижки встановив Кабінет Міністрів з метою підтримки орендарів держмайна насамперед на окупованих територіях та в зоні бойових дій.
«Маємо в майбутньому стягнути всі втрачені та недоотримані гроші з рф. Також зараз розробляємо стратегію економічного відродження цих територій», — заявив Голова ФДМУ Рустем Умєров.
За перший квартал 2023 року до підрахунків втрат додалось 345,06 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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