Торік бюджет недоотримав 1,2 мільярда від оренди держмайна — Finance.ua

Торік бюджет недоотримав 1,2 мільярда від оренди держмайна
Торік державний бюджет через велику війну недоотримав 1,2 мільярда гривень плати за оренду державного майна.
Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна.
В ці підрахунки Фонд включив платежі, які мали сплатити орендарі державного майна на тимчасово окупованих територіях України.
Читайте також
«Фонд держмайна регулярно з 2014 року проводив роботу з фіксації сум недоотриманої орендної плати в зоні ООС, АР Крим та м. Севастополь. З 24 лютого 2022 року ця територія розширилася внаслідок повномасштабного вторгнення», — додали в відомстві.
Крім того, ФДМУ при здійсненні підрахунків розміру збитків враховано надання пільг у вигляді звільнення від сплати орендних платежів та знижки в розмірі 25-50%. Такі знижки встановив Кабінет Міністрів з метою підтримки орендарів держмайна насамперед на окупованих територіях та в зоні бойових дій.
«Маємо в майбутньому стягнути всі втрачені та недоотримані гроші з рф. Також зараз розробляємо стратегію економічного відродження цих територій», — заявив Голова ФДМУ Рустем Умєров.
За перший квартал 2023 року до підрахунків втрат додалось 345,06 млн грн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною