Торговельні суперечки: як діятимуть лідери США і Китаю найближчим часом — Finance.ua

Торговельні суперечки: як діятимуть лідери США і Китаю найближчим часом Сьогодні 20:24

Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін найближчим часом, можливо вже цього тижня, проведуть телефонну розмову та обговорять торговельні питання, з приводу яких між сторонами виникли розбіжності.

Про це в інтерв’ю програмі «Face the Nation» на каналі CBS заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Укрінформ.

Китай стримує експорт продукції, яка є важливою для промислових ланцюжків поставок Індії та Європи. А це не те, що робить надійний партнер», — сказав Бессент.

За його словами, йдеться про критично важливі рідкісноземельні мінерали, що використовуються у високотехнологічних продуктах, таких як комп’ютерні чипи та акумулятори для електромобілів, експорт яких до США Китай призупинив після запровадження адміністрацією Трампа підвищених тарифів на китайський імпорт і не відновив після переговорів у Женеві, як обіцяв.

«Я впевнений, що після телефонної розмови президента Трампа з головою Сі це питання буде вирішено. Але той факт, що Китай приховує деякі продукти, експорт яких він погодився відновити під час нашої угоди… можливо, це збій у китайській системі, а можливо, це навмисно. Побачимо після того, як президент поговорить із китайським лідером», — зазначив глава фінансового відомства США.

На запитання, чи є телефонна розмова з Сі у робочому розкладі Трампа, Бессент відповів: «Я вважаю, що ми побачимо щось дуже скоро».

Раніше економічний радник Білого дому Кевін Хассетт в інтерв’ю ABC News сказав, що Вашингтон і Пекін обговорюють проведення телефонної розмови між лідерами двох країн стосовно виконання деяких домовленостей переговорів у Женеві, проте конкретна дата розмови ще не призначена.

«Ми очікуємо, що президент Трамп цього тижня проведе чудову розмову про торговельні переговори з президентом Сі. Це наші очікування», — зазначив Хассетт.

Востаннє Трамп і Сі спілкувалися телефоном 17 січня, напередодні інавгурації новообраного президента США. Після того американський лідер кілька разів заявляв про розмови з китайським колегою, проте Пекін не підтверджував фактів таких переговорів.

Укрінформ За матеріалами:

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