Торговельні центри в регіонах відчувають складнощі з переходом на імпортну електроенергію — Finance.ua

Торговельні центри в регіонах відчувають складнощі з переходом на імпортну електроенергію Сьогодні 16:45 — Енергетика

Торговельні центри в регіонах відчувають складнощі з переходом на імпортну електроенергію

Імпорт електроенергії для ТРЦ більш оптимальний, ніж використання генераторів, проте в деяких регіонах є проблеми з обленерго, повідомили представники ТРЦ під час RAU Summit-2024 у середу.

Генеральна директорка БФК Gulliver (Київ) Ірина Круппа розповіла, що БФК Gulliver споживає в середньому приблизно 3,5 МВт електроенергії на місяць у зимовий період.

«Крім відключень, є ще й обмеження в Києві для великих об’єктів, у нас це 1,5 МВт на місяць. У будь-якому разі потрібно підключати генератори навіть до цього обсягу, який нам видається. Дуже гарне рішення цієї ситуації — підписання договору на імпортну електроенергію, і ми одні з перших скористалися цією можливістю», — повідомила вона.

За словами Круппи, за жовтень українські тарифи були 7,06 грн, плюс розподіл 92 коп., імпортний тариф — 10,49 грн.

«Ми користуємося змішаним тарифом, нам дозволено споживати 20% української електроенергії та 80% імпортної, середньозважений тариф у БФК Gulliver за жовтень був 8 грн 72 коп. за 1кВт*год, це з ПДВ. Є інформація, що з нового року, можливо і з грудня, буде можливо брати українську електроенергію — 40%, а 60% - імпортну, тоді цей тариф буде зменшуватися», — зазначила вона.

Також у МФК є також чотири генератори загальною потужністю 2 МВт, їхньої потужності вистачає на все споживання, окрім частково вентиляції та кондиціонування. Станом на сьогодні вартість електричної енергії від дизель-генератора — 12,6 грн/кВт*год. За її словами, навіть із прогнозованим тарифом у грудні в 11−12 грн/кВт*год із ПДВ за імпорт — середньозважений тариф буде вигіднішим, ніж виробляти енергію за допомогою дизель-генераторів.

Зі свого боку комерційна директорка Dragon Capital PM Наталія Кравець вважає, що об’єкти компанії в Києві (Smart Plaza Obolon, Piramida, Aladdin, «Караван») немає сенсу підключати до імпорту.

«У них немає відокремленої лінії електроживлення (умова підключення імпорту — ІФ-У). Для того, щоб зробити цю окрему гілку, потрібно вкладати мільйони», — пояснила вона.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.