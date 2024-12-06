Торговельні центри в регіонах відчувають складнощі з переходом на імпортну електроенергію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Торговельні центри в регіонах відчувають складнощі з переходом на імпортну електроенергію

Енергетика
79
Торговельні центри в регіонах відчувають складнощі з переходом на імпортну електроенергію
Торговельні центри в регіонах відчувають складнощі з переходом на імпортну електроенергію
Імпорт електроенергії для ТРЦ більш оптимальний, ніж використання генераторів, проте в деяких регіонах є проблеми з обленерго, повідомили представники ТРЦ під час RAU Summit-2024 у середу.
Генеральна директорка БФК Gulliver (Київ) Ірина Круппа розповіла, що БФК Gulliver споживає в середньому приблизно 3,5 МВт електроенергії на місяць у зимовий період.
«Крім відключень, є ще й обмеження в Києві для великих об’єктів, у нас це 1,5 МВт на місяць. У будь-якому разі потрібно підключати генератори навіть до цього обсягу, який нам видається. Дуже гарне рішення цієї ситуації — підписання договору на імпортну електроенергію, і ми одні з перших скористалися цією можливістю», — повідомила вона.
За словами Круппи, за жовтень українські тарифи були 7,06 грн, плюс розподіл 92 коп., імпортний тариф — 10,49 грн.
«Ми користуємося змішаним тарифом, нам дозволено споживати 20% української електроенергії та 80% імпортної, середньозважений тариф у БФК Gulliver за жовтень був 8 грн 72 коп. за 1кВт*год, це з ПДВ. Є інформація, що з нового року, можливо і з грудня, буде можливо брати українську електроенергію — 40%, а 60% - імпортну, тоді цей тариф буде зменшуватися», — зазначила вона.
Також у МФК є також чотири генератори загальною потужністю 2 МВт, їхньої потужності вистачає на все споживання, окрім частково вентиляції та кондиціонування. Станом на сьогодні вартість електричної енергії від дизель-генератора — 12,6 грн/кВт*год. За її словами, навіть із прогнозованим тарифом у грудні в 11−12 грн/кВт*год із ПДВ за імпорт — середньозважений тариф буде вигіднішим, ніж виробляти енергію за допомогою дизель-генераторів.
Зі свого боку комерційна директорка Dragon Capital PM Наталія Кравець вважає, що об’єкти компанії в Києві (Smart Plaza Obolon, Piramida, Aladdin, «Караван») немає сенсу підключати до імпорту.
«У них немає відокремленої лінії електроживлення (умова підключення імпорту — ІФ-У). Для того, щоб зробити цю окрему гілку, потрібно вкладати мільйони», — пояснила вона.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.