Торгівля між росією і Китаєм процвітає: в портах накопичуються вантажні контейнери — Finance.ua

Торгівля між росією і Китаєм процвітає: в портах накопичуються вантажні контейнери Сьогодні 09:33

Торгівля між росією і Китаєм процвітає: в портах накопичуються вантажні контейнери

У росії «накопичуються» вантажні контейнери з Китаю на тлі різкого збільшення потоку китайських товарів до країни-терористки в міру зростання торгівлі.

Згідно зі звітом логістичної платформи Container xChange, у росії «назбиралося» 150 тисяч морських контейнерів, які імпортери намагаються повернути в Китай, пише CNN

«З Китаю в росію здійснюється значний обсяг вантажних перевезень, але дуже мало вантажів назад у Китай з росії. Контейнери в росії накопичуються, а це означає, що ціни на старі контейнери в росії дуже низькі», — заявив у звіті генеральний директор Крістіан Рулоффс.

За даними Container XChange, надлишок контейнерів, через який з початку минулого року ціни на 12-метрові контейнери впали в сім разів, є наслідком «торгового дисбалансу між Росією і Китаєм, що поглиблюється», коли справа стосується видів продукції, що відправляється в контейнерах.

Обсяги торгівлі між Китаєм і рф

Згідно з останніми даними китайської митниці, за січень-серпень 2023 року двостороння торгівля зросла на 32% у порівнянні з тим же періодом роком раніше, а загальний обсяг торгівлі досяг $155 млрд.

Це включало в себе різке зростання експорту з Китаю до росію, який підскочив на 63,2% у порівнянні з минулим роком і досяг 71,8 мільярда доларів. Імпорт в Китай виріс на скромніші 13,3%, до $83,3 млрд.

росія заявила, що очікує, що обсяг торгівлі з Китаєм цього року досягне рекордних 200 мільярдів доларів. Це на рік раніше графіка, який президент путін і китайський лідер Сі Цзіньпін встановили в 2019 році.

Їхні зростаючі торговельні зв’язки перенаправили російську торгівлю енергоресурсами на схід і викликали критику з приводу того, що економічна підтримка Китаю підкріплює війну росії з Україною.

УНІАН За матеріалами:

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