Топовий Ford Mustang Dark Horse R отримав дату презентації — Finance.ua

Топовий Ford Mustang Dark Horse R отримав дату презентації 11.07.2023, 00:13 — Фондовий ринок

Топовий Ford Mustang Dark Horse R отримав дату презентації

Ford пропонує велику лінійку моделей S650 Mustang, що включає безліч дорожніх моделей та гоночних автомобілів. Автомобіль може бути представлений у варіантах EcoBoost, GT та Dark Horse, у той час як його трековий брат отримує не менше шести версій. Залежно від специфікації вони братимуть участь у гонках GT3, GT4, NASCAR та NHRA Factory X.

У сімействі Ford Mustang сьомого покоління готується чергове поповнення. Спортивний підрозділ компанії Ford Performance опублікував тизер трекової модифікації автомобіля за назвою Dark Horse R.

Ford Performance додасть каркас безпеки, що відповідає вимогам FIA, гоночне крісло, швидкознімне гоночне кермо. Крім того, автомобіль отримає систему пожежогасіння та механічний тумблер для відключення всієї електроніки. Через панель приладів можна буде керувати фарами, двірниками і дзеркалами, системою відображення і збору даних. Додатково можна додати пасажирське сидіння.

Ampercar За матеріалами:

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