Топ популярних автівок з Америки і їх вартість — Finance.ua

Топ популярних автівок з Америки і їх вартість Сьогодні 11:14 — Технології&Авто

Війна зі зрозумілих причин ускладнила доставлення машин зі США до України. Найчастіше їх завозили морем до Одеси, а звідти — по землі переганяли в потрібну область. Проте є й альтернативний шлях через Клайпеду (Литва) — до повномасштабної війни цим маршрутом в Україну заїжджало до 5% машин зі США, а також порти Польщі та Румунії.

«Протягом січня-червня з країн Америки українці привезли 29,1 тис. вживаних легковиків. Це — 9,8% від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з-за кордону. Більшість (95,9%) машин привезли зі США, 4% придбали у Канаді. Кілька штук прибуло з Мексики», — зазначають в Інституті досліджень авторинку.

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Найчастіше українці купують в Америці вживані кросовери. Що цікаво, машини, які прибули з-за океану, не обов’язково виготовлені там. Частина моделей виготовлена в країнах Євросоюзу, ще частина — в Японії та Південній Кореї, але вони відрізняються технічними характеристиками, комплектацією та станом.

Так, найпопулярнішим автомобілем з Америки у першій половині 2022 року виявився японський кросовер Nissan Rogue (1,4 тис. штук, середня ціна — 5 584 дол.).

Друге місце посів німецький Volkswagen Jetta (1 тис. штук, середня ціна — 3 515 дол.). Трійку лідерів закрив Ford Fusion (936 штук, середня ціна — 3 904 дол.).

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