Топ популярних автівок з Америки і їх вартість — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Топ популярних автівок з Америки і їх вартість

Технології&Авто
139
Війна зі зрозумілих причин ускладнила доставлення машин зі США до України. Найчастіше їх завозили морем до Одеси, а звідти — по землі переганяли в потрібну область. Проте є й альтернативний шлях через Клайпеду (Литва) — до повномасштабної війни цим маршрутом в Україну заїжджало до 5% машин зі США, а також порти Польщі та Румунії.
«Протягом січня-червня з країн Америки українці привезли 29,1 тис. вживаних легковиків. Це — 9,8% від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з-за кордону. Більшість (95,9%) машин привезли зі США, 4% придбали у Канаді. Кілька штук прибуло з Мексики», — зазначають в Інституті досліджень авторинку.
До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей та інше.

Купуйте онлайн карту Assistance та отримуйте цілодобову підтримку в дорозі

Найчастіше українці купують в Америці вживані кросовери. Що цікаво, машини, які прибули з-за океану, не обов’язково виготовлені там. Частина моделей виготовлена в країнах Євросоюзу, ще частина — в Японії та Південній Кореї, але вони відрізняються технічними характеристиками, комплектацією та станом.
Так, найпопулярнішим автомобілем з Америки у першій половині 2022 року виявився японський кросовер Nissan Rogue (1,4 тис. штук, середня ціна — 5 584 дол.).
Друге місце посів німецький Volkswagen Jetta (1 тис. штук, середня ціна — 3 515 дол.). Трійку лідерів закрив Ford Fusion (936 штук, середня ціна — 3 904 дол.).
Читайте більше в нашій статті —

Авто, що ввозять українці. Найпопулярніші марки

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.