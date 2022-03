ТОП парфумів на різний бюджет — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ТОП парфумів на різний бюджет

Вчора 13:35 — Особисті фінанси

Під час вибору аромату нас хвилює не лише піраміда та розкриття запаху на шкірі, але й ціна. Розкид вартості парфумерії, як для чоловіків, так і для жінок, величезний. Серед сотень варіантів легко можна знайти бюджетну композицію високої якості. У чому тоді сенс дорогих парфумів та чим Benetton відрізняється від Tom Ford ? Спробуємо розібратися в парфумерних категоріях і виділити в кожній з них цікаві та варті уваги аромати.

Мас-маркет: парфуми на кожен день

Масовий сегмент підкуповує доступністю. У середньому стандартний флакон 100 мл коштує 10–30 $. Деяку продукцію, особливо копії та парфуми невідомих виробників, можна придбати практично будь-де: від супермаркетів до підземних переходів. Низька вартість зумовлена ​​використанням дешевих широкодоступних компонентів та економією в матеріалах для оформлення.

У мас-маркеті ви навряд чи зіткнетеся з підробками, що теж незаперечний плюс. Шахраям невигідно фальшувати недорогу парфумерію. На створення підробки вони витратять більше, ніж зароблять на продажі.

Бренди цього класу регулярно випускають новинки, нерідко понад десять ароматів на рік. Серед них завжди є можливість придивитись ольфакторну обновку.

На які аромати звернути увагу: Colors De Benetton, Adidas Born Original, Avon Today, Yves Rocher Cuir De Nuit, Oriflame Love Potion.

Мідл-маркет: між масом та люксом

Парфумерія категорії мідл займає проміжне положення між мас-маркетом та люксовою продукцією. За якістю вона, як правило, вища за ту, що продається в супермаркеті, але так само розрахована на щоденне використання. Друга назва — mastige, утворена від слів mass market і bridge (з англ. міст).

До цього сегменту відносяться аромати знаменитостей, популярних брендів одягу (хоча багато хто з них випускає і масові лінійки). Оскільки мідл-маркет — це своєрідний міжкласовий «міст», ціна може як наближатися до масу, так і бути трохи вищою.

На які аромати звернути увагу: Antonio Banderas Blue Seduction, Christina Aguilera Signature, S. Oliver Outstanding, Mexx Woman, Burberry Amber Heath.

Люкс — гарант якості та розкоші

Елітні парфуми здебільшого випускають модні та ювелірні будинки. Їхня вартість починається від 50 $ та може сягати кількох сотень.

Для композицій люкс-класу є характерними.

Дорогі компоненти. Натуральні чи якісні синтетичні замінники. Багато компаній дбають про довкілля.

Складні та нелінійні піраміди. Над виробництвом працюють професійні парфумери. Майстри роблять звучання виразним та довгим.

Якісні матеріали для дизайну. Люксові виробники ставлять перед собою високі вимоги до оформлення продукції, часто використовують міцне скло та оригінальні елементи.

Рекламні кампанії. Бренди запрошують зніматися зірок з червоної доріжки, спортсменів та моделей, створюють яскраві відео та не шкодують коштів на розкручування.

На які аромати звернути увагу: Bvlgari Man In Black, Trussardi My Name Goccia, Tom Ford Black Orchid, Miss Dior Blooming Bouquet, Salvatore Ferragamo Testa di Moro.

Самобутня нішева парфумерія

Нішеві (селективні) аромати не розраховані на широке споживання, їх випускають лімітованими партіями або виробляють на персональне замовлення. Їх не придбати просто так у першому магазині, що трапився. Створення селектива — це складний творчий процес, якісні дорогі інгредієнти та унікальне звучання. Флакони в ніші можуть коштувати до 1000 $, а часом і більше. Такі парфуми майже ніколи не рекламують, оскільки виробник зосереджений на якості.

У селективній парфумерії використовують висококласну та рідкісну сировину: наприклад, африканський або марокканський флердоранж, індонезійський гуаяк, уд, трюфелі. Також трапляються незвичайні акорди, такі як шампанське чи морозна деревина. Попри складність структури та різноманітність нот, нішеві парфуми завжди звучать гармонійно та цілісно. Майстри ретельно підбирають компоненти та доводять поєднання до досконалості.

На які аромати звернути увагу: Tiziana Terenzi Oud Nihal, Amouage Shams Al Doha, Kilian Single Malt, Ex Nihilo Golden Wanderers, Miller Harris Tea Tonique.

Нещодавно нішеву парфумерію можна було купити тільки в спеціалізованих бутиках. Сьогодні вона, як і продукція решти всіх категорій, доступна в онлайн-магазинах.

Головне під час вибору — не гнатися за модою та керуватися власним смаком. Неважливо, скільки коштує аромат і з якого він сегмента, якщо вам подобається та ви носите із задоволенням. Тестуйте, купуйте, замовляйте в інтернеті та насолоджуйтеся барвистим розмаїттям ольфакторного світу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною