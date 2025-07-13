5 маркетингових пасток, які впливають на витрати — Finance.ua

5 маркетингових пасток, які впливають на витрати Сьогодні 13:06 — Особисті фінанси

5 маркетингових пасток, які впливають на витрати

Маркетологи часто «грають» на емоціях покупця, підсвідомо спонукаючи витрачати більше. Часто причиною зайвих витрат є не слабка сила волі, а маркетингові маніпуляції.

Фахівці «Фінкульту» розповідають про популярні маркетингові пастки.

Ілюзія економії

Знижка часто стає головною причиною покупки, адже створює ілюзію вигоди.

Проте варто замислитись, чи купили б ви цю річ без знижки, та чи потрібна вона вам.

Відчуття терміновості та дефіциту

Маркетологи часто використовують такі фрази, як «залишилася 2 одиниця в наявності», «останній день акції».

Обмеженість у часі впливає на підсвідомість, а страх втратити можливість вигідної покупки спонукає до імпульсивних витрат.

Соціальне підтвердження

«ТОП-продажів», «10 тис. позитивних відгуків», «усі рекомендують» — такі ствердження впливають на прийняття рішень.

Здається, якщо інші купили, тоді річ варта уваги. Насправді ж це часто лише маркетинговий хід, а не гарантія якості.

Упаковка емоцій

Часто ми купуємо не сам товар, а обіцянку щастя, успіху, краси чи легкості. Особливо це працює в рекламі краси, гаджетів, фітнесу та їжі.

Перед покупкою запитайте себе: чи купую я мрію, чи ця річ мені дійсно потрібна.

«Купуй більше — плати менше»

Акції «купи два — третій у подарунок», «опт вигідніше» спонукають придбати більше під виглядом економії. Проте насправді ви просто купуєте більше, ніж планували.

Порівнюйте не пропозиції «акційна ціна за одиницю», а робіть розрахунок «загальна сума покупки».

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