5 маркетингових пасток, які впливають на витрати — Finance.ua
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5 маркетингових пасток, які впливають на витрати

Особисті фінанси
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5 маркетингових пасток, які впливають на витрати
5 маркетингових пасток, які впливають на витрати
Маркетологи часто «грають» на емоціях покупця, підсвідомо спонукаючи витрачати більше. Часто причиною зайвих витрат є не слабка сила волі, а маркетингові маніпуляції.
Фахівці «Фінкульту» розповідають про популярні маркетингові пастки.

Ілюзія економії

Знижка часто стає головною причиною покупки, адже створює ілюзію вигоди.
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Проте варто замислитись, чи купили б ви цю річ без знижки, та чи потрібна вона вам.

Відчуття терміновості та дефіциту

Маркетологи часто використовують такі фрази, як «залишилася 2 одиниця в наявності», «останній день акції».
Обмеженість у часі впливає на підсвідомість, а страх втратити можливість вигідної покупки спонукає до імпульсивних витрат.

Соціальне підтвердження

«ТОП-продажів», «10 тис. позитивних відгуків», «усі рекомендують» — такі ствердження впливають на прийняття рішень.
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Здається, якщо інші купили, тоді річ варта уваги. Насправді ж це часто лише маркетинговий хід, а не гарантія якості.

Упаковка емоцій

Часто ми купуємо не сам товар, а обіцянку щастя, успіху, краси чи легкості. Особливо це працює в рекламі краси, гаджетів, фітнесу та їжі.
Перед покупкою запитайте себе: чи купую я мрію, чи ця річ мені дійсно потрібна.

«Купуй більше — плати менше»

Акції «купи два — третій у подарунок», «опт вигідніше» спонукають придбати більше під виглядом економії. Проте насправді ви просто купуєте більше, ніж планували.
Порівнюйте не пропозиції «акційна ціна за одиницю», а робіть розрахунок «загальна сума покупки».
За матеріалами:
Finance.ua
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