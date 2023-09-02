ТОП-8 найбільших нафтогазових компаній світу у 2023 році — Finance.ua

ТОП-8 найбільших нафтогазових компаній світу у 2023 році Сьогодні 20:26 — Світ

ТОП-8 найбільших нафтогазових компаній світу у 2023 році

Коли стрімко підвищилися ціни на нафту після вторгнення росії в Україну, виявилося, що вісім найбільших нафтогазових компаній отримали значний дохід у 2022 році, перевищивши $200 млрд кожна. Що це за компанії, скільки вони заробили і чи є росіяни у списку, розповідає The Page.

Найбільші нафтогазові компанії світу

Saudi Aramco

На першому місці рейтингу Forbes Global 2000 державна компанія Саудівської Аравії — Saudi Aramco. Вона стала публічною у 2019-му, відтоді активно розвивається: за 2020−2022 роки має зростання доходів у більш ніж два рази.

Завдяки величезним обсягам продажів Saudi Aramco залишається найбільшою нафтогазовою компанією світу.

PetroChina та Sinopec Group: китайська могутність

PetroChina та Sinopec Group — це дві китайські компанії, що відіграють важливу роль у нафтогазовій галузі. Ці гіганти лідирували у списку найбільших нафтогазових компаній світу у 2020 році, а в наступні два роки отримали зростання доходів на 65%. Нині вони посідають друге та третє місця у списку найбільших гравців та загалом мають дохід майже $1 трлн.

Shell та ExxonMobil: стабільні лідери

ExxonMobil та Shell — це добре відомі компанії, які завжди перебувають серед провідних гравців нафтогазового сектору. Їхні доходи також залишаються на високому рівні: майже $366 млрд та $393 млрд відповідно.

Які інші гравці мають високі доходи

Американська нафтопереробна компанія Phillips 66 заробила 2022 року $168 млрд, тоді як французький державний постачальник комунальних послуг EDF, який пропонує різноманітні енергетичні продукти, отримав $151 млрд. Норвезька нафтопереробна компанія Equinor заробила $142 млрд. Італійські компанії Eni (нафтогазовий бізнес) та Enel (постачальник комунальних послуг) заробили по $132 млрд.

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Також продажами понад $100 млрд можуть похизуватися державна бразильська компанія Petrobras, німецький постачальник комунальних послуг E. on та японський нафтовий конгломерат Eneos.

Нафтогазові російські компанії не потрапили у топ

російські компанії «газпром» та «роснефть», які були у списку топ-15 у 2020 році, цього року в ньому відсутні.



Варто наголосити, що, хоча тримільярдні продажі у нафтогазовій галузі не є новинкою, доходи у цьому секторі значно коливаються залежно від цін на сиру нафту на світовому ринку. Тепер за сприятливих умов декілька менш відомих нафтопереробних компаній та державних підприємств комунальних послуг також змогли перевищити позначку в $100 млрд у 2022 році.

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