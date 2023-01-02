ТОП-7 найкращих будинків 2022 року (фото) — Finance.ua

ТОП-7 найкращих будинків 2022 року (фото) Сьогодні 11:00 — Нерухомість

Традиційно, підбиваючи підсумки року, архітектурно-дизайнерське видання Dezeen відбирає об’єкти зі всього світу, які найбільше зацікавили читачів.

Цьогоріч найпопулярнішим будинком став мультифункціональний простір під землею.

Крім того, у підбірку потрапили інші інноваційні проєкти, зокрема інтроспективний будинок у Мексиці та житло над деревами у Канаді. Який вони мають вигляд — далі.

1. Підземний будинок-ресторан у Ямаґуті, Японія. Архітектор — Джунья Ісігамі

Найпопулярнішим будинком у 2022 році, за версією Dezeen, виявився будинок, захований під землею. Замість того, щоб зводити його як традиційні споруди, архітектори вирішили залити бетон у заздалегідь підготовлені отвори у землі. Відтак мультифункціональна будівля, яка служить водночас житловим будинком та рестораном, нагадує підземну печеру з численними лабіринтами.

2. Mirai House of Arches, Індія. Архітектор — Санджай Пурі

Будинок для трьох поколінь однієї родини проєктувався з урахуванням індійського клімату: внутрішні приміщення захищені від перегрівання, а затінені тераси дозволяють проводити час на свіжому повітрі у будь-який час доби.

Автор проєкту подбав і про зовнішній вигляд будинку. Арочні отвори, зубчасті стіни та штукатурка землистого кольору ідеально вписується в індійський ландшафт.

3. «Аналоговий будинок», США. Проєкт — Olson Kundig Architects

Будинок із металу, скла та бетону ідеально вписаний у пейзаж каліфорнійського лісу. Над зовнішнім виглядом об’єкта працювала студія Olson Kundig Architects у співпраці із засновником компанії Faulkner Architects, який був замовником проєкту. Згідно із завданням, команда мала створити якомога більше відкритих просторів для споглядання місцевих краєвидів.

4. Seabreeze, Велика Британія. Проєкт — RX Architects

Цей рожевий будинок для відпочинку нагадує прибережні середземноморські проєкти, однак насправді він розташований на вітряному пляжі Камбер-Сендс в Англії. За словами дизайнерів, кольоровий фасад був розроблений, щоб компенсувати похмуре небо над пляжем.

Усередині захований невеликий домашній спа-салон, де власник житла може насолодитися приватною лазнею, сауною та невеликим басейном.

5. «Ранчо Марфа», США. Проєкт — Lake Flato

Будинок серед пустельних пасовищ Техасу розділений на 8 блоків, з’єднаних між собою критим переходом. За словами архітектора, таке планування відтворює ранню архітектуру регіону.

6. Kappa House, Японія. Проєкт — Archipelago

Зеленувато-блакитна смола, нанесена на фасад будинку Kappa House у Канаґаві, надає будинку специфічної історичності. Через це виникає враження, наче він стоїть на цьому місці впродовж довгого часу, зливаючися із вуличним пейзажем.

7. La Piedad, Мексика. Проєкт — Cotaparedes Arquitectos

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