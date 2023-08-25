ТОП-7 найдорожчих пляжних курортів у світі — Finance.ua
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ТОП-7 найдорожчих пляжних курортів у світі

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Традиційний відпочинок на узбережжі залишається одним із найпопулярніших варіантів для відпустки. Проте є місця на карті, де насолодитися райською розкішшю можуть дозволити собі не всі, пише Travel Off Path.
Експерти дослідили всі можливі пляжні напрямки, де є один великий мережевий готель і принаймні 20 звичайних або мініготелів. Орієнтувалися на ціну найдешевшого доступного двомісного номера в серпні 2023 року.

7 найдорожчих пляжних курортів

Вас може це здивувати, але 4 із 7 найдорожчих пляжних місць у світі - у Сполучених Штатах.
1. Нантакет Таун (США)
ТОП-7 найдорожчих пляжних курортів у світі
Місто розташоване на американському острові Нантакет. Його визнано не лише найдорожчим пляжним напрямком у США, але й у світі. Середня ціна готелю в серпні тут становить 694 долари за ніч. Це популярне місце для відпочинку, яке може похвалитися мальовничими пляжами, історичними маяками та чудовими бутиками. Нантакет має довгу берегову лінію. Заможні американці часто обирають цей острів, щоб побудувати тут другий будинок.
2. Позітано (Італія)
ТОП-7 найдорожчих пляжних курортів у світі
Позітано є дорогим і розкішним напрямком завдяки своєму розташуванню на елітному узбережжі Амальфі в південній Італії. Середня вартість серпневого двомісного номера — 481 долар. Позітано вважається найпопулярнішим містом в регіоні Амальфі, де відпочивальники можуть насолодитися бурхливим нічним життям, неймовірними краєвидами та незабутніми пляжами.
3. Монток (США)
ТОП-7 найдорожчих пляжних курортів у світі
Село на півострові Лонг-Айленд у США. Тут ви заплатите в середньому 478 доларів за ніч за найдешевший двомісний номер у готелі. Пляжі Монтока визнані найкрасивішими на Лонг-Айленді. Тут є аж шість національних парків. Цей регіон особливо сподобається рибалкам: тут регулярно встановлюють рекорди у морській риболовлі.
4. Сен-Тропе (Франція)
ТОП-7 найдорожчих пляжних курортів у світі
Відоме французьке курортне місто на Лазурному березі, яке асоціюється з елітою. Кожного літа сюди прибуває величезна кількість яхт. Якщо ж у вас немає власної розкішної яхти для ночівлі, то розраховуйте заплатити в середньому 440 доларів за готельний номер на двох.
5. Кеннебанкпорт (США)
ТОП-7 найдорожчих пляжних курортів у світі
Знову локація в Сполучених Штатах. Середня вартість двомісного номера у готелі або на віллі - 406 доларів за ніч у піковий період. Двома найпопулярнішими пляжами тут є довгий піщаний Гус-Рокс і трохи менший, але дуже фотогенічний пляж Арундел. Також Кеннебанкпорт пропонує різноманітність бутиків, художніх галерей та ресторанів.
6. Провінстаун (США)
ТОП-7 найдорожчих пляжних курортів у світі
Це чудовий пляжний курорт з багатою історією та особливою творчою атмосферою. Середня вартість проживання у серпні - 404 долари за ніч.
7. Капрі (Італія)
ТОП-7 найдорожчих пляжних курортів у світі
У розпал серпня номер на Капрі обійдеться близько 399 доларів. Цей курорт вважається одним із найбажаніших напрямків у Італії. Це елегантне місто, де відвідувачі можуть провести час на середземноморському пляжі або у вишуканих ресторанах чи популярних бутиках.
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За матеріалами:
hromadske.tv
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