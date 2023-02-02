ТОП-7 авто, яких «боїться» іржа — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-7 авто, яких «боїться» іржа

Технології&Авто
119
Автоексперти склали список вживаних автомобілів, які найбільш стійкі до іржі.
7. Volvo S80
Друге покоління седана вироблялося в 2006-2016 роках. Кузов якісно виготовлений і оцинкований, а також спеціальна забарвлення не дає іржі шансу на появу.
6. BMW 5-ї серії (E60)
Єдиним слабким місцем цієї машини є місця з’єднання елементів з алюмінію і сталі — тільки там може з’явитися іржа.
5. Audi Q5
Перше покоління надійшов у продаж в 2009 році, а в 2012 році була поліпшена захист від корозії, зменшивши ймовірність появи іржі до мінімуму.
4. Mercedes-Benz S-Class (W221)
Машина випускалася з 2008 по 2012 рік. Навіть через багато років експлуатації на кузові не виникає корозія, тільки можуть потемніти хромовані деталі.
3. BMW X5 (E70)
Друге покоління випускалося в 2006-2013 роках, а іржа виникає тільки після поганого ремонту кузова.
2. Audi A6 (C6)
Автомобіль проводився з 2004 по 2016 рік і має стовідсотковий захист від корозії. Навіть через 10 років на машині не з’являються сліди корозії.
1. Volvo XC90
Лідером стала машина з оцинкованим кузовом і якісної забарвленням. Такі заходи не дають корозії ні шансу на появу.
Щоб не потрапити в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua пропонує вам послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше.

Купити онлайн карту Assistance та отримати цілодобову підтримку в дорозі

За матеріалами:
Твоя машина
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.