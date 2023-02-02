ТОП-7 авто, яких «боїться» іржа — Finance.ua

ТОП-7 авто, яких «боїться» іржа Сьогодні 19:45 — Технології&Авто

Автоексперти склали список вживаних автомобілів, які найбільш стійкі до іржі.

7. Volvo S80

Друге покоління седана вироблялося в 2006-2016 роках. Кузов якісно виготовлений і оцинкований, а також спеціальна забарвлення не дає іржі шансу на появу.

6. BMW 5-ї серії (E60)

Єдиним слабким місцем цієї машини є місця з’єднання елементів з алюмінію і сталі — тільки там може з’явитися іржа.

5. Audi Q5

Перше покоління надійшов у продаж в 2009 році, а в 2012 році була поліпшена захист від корозії, зменшивши ймовірність появи іржі до мінімуму.

4. Mercedes-Benz S-Class (W221)

Машина випускалася з 2008 по 2012 рік. Навіть через багато років експлуатації на кузові не виникає корозія, тільки можуть потемніти хромовані деталі.

3. BMW X5 (E70)

Друге покоління випускалося в 2006-2013 роках, а іржа виникає тільки після поганого ремонту кузова.

2. Audi A6 (C6)

Автомобіль проводився з 2004 по 2016 рік і має стовідсотковий захист від корозії. Навіть через 10 років на машині не з’являються сліди корозії.

1. Volvo XC90

Лідером стала машина з оцинкованим кузовом і якісної забарвленням. Такі заходи не дають корозії ні шансу на появу.

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