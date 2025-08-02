ТОП-6 найкращих водонепроникних телефонів 2025 року — Finance.ua

ТОП-6 найкращих водонепроникних телефонів 2025 року
У минулому водонепроникні пристрої були громіздкими монстрами, загорнутими у величезні громіздкі пластикові корпуси.
Нині будь-який пристрій із класом захисту IP67 або IP68 означає, що телефон можна занурювати у воду різної глибини на термін до 30 хвилин, хоча деякі моделі виходять за межі мінімальної глибини.
Флагманські iPhone є дуже гарним прикладом, оскільки рекламуються як такі, що витримують триваліші занурення, незважаючи на те, що мають такий самий клас захисту IP, як і їхні конкуренти.
Експерти порталу Tom’s Guide склали ТОП-6 найкращих смартфонів із захистом від води, які можна купити влітку 2025 року.
- На першому місці iPhone 16 Pro Max, який має ступінь захисту IP68. Його можна використовувати на глибині до 6 метрів протягом пів години.
- Google Pixel 9a на другій сходинці, як найкращий недорогий смартфон на Android з вологозахистом. Але на таку глибину, як iPhone занурювати його не варто. Зазначено, що апарат здатний витримати 30 хвилин під водою на глибині 1,5 метра.
- Звичайний iPhone 16 здатний працювати на тій самій глибині, що і преміальна модель, але при цьому коштує значно дешевше. iPhone 15 теж у топі, якщо хочеться заощадити ще більше.
- Samsung Galaxy S25 Ultra є найкращим флагманським смартфоном Android з належним рівнем захисту від проникнення води. Згідно зі специфікаціями, він здатний витримувати занурення на глибину до 1,5 метра протягом 30 хвилин.
- Замикає топ-6 Pixel 9, що пропонує флагманську водонепроникність за відмінною ціною. Цей гуглофон здатен витримати 30 хвилин на глибині 1 метр.
Рейтинг IP не робить телефон повністю захищеним від пошкодження водою. Але певний захист краще, ніж нічого, і кожен пристрій у цьому списку має рейтинг IP.
Цей рейтинг описує рівень захисту від проникнення, де перша цифра стосується захисту від пилу, а друга — захисту від проникнення води. Найкращий рейтинг водонепроникності має рейтинг 7 або вище, будь-який нижчий показник означає, що телефон може витримувати бризки, але не повне занурення.
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