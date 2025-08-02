ТОП-6 найкращих водонепроникних телефонів 2025 року — Finance.ua

ТОП-6 найкращих водонепроникних телефонів 2025 року 02.08.2025, 02:29 — Фондовий ринок

ТОП-6 найкращих водонепроникних телефонів 2025 року

У минулому водонепроникні пристрої були громіздкими монстрами, загорнутими у величезні громіздкі пластикові корпуси.

Нині будь-який пристрій із класом захисту IP67 або IP68 означає, що телефон можна занурювати у воду різної глибини на термін до 30 хвилин, хоча деякі моделі виходять за межі мінімальної глибини.

Флагманські iPhone є дуже гарним прикладом, оскільки рекламуються як такі, що витримують триваліші занурення, незважаючи на те, що мають такий самий клас захисту IP, як і їхні конкуренти.

Експерти порталу Tom’s Guide склали ТОП-6 найкращих смартфонів із захистом від води, які можна купити влітку 2025 року.

На першому місці iPhone 16 Pro Max, який має ступінь захисту IP68. Його можна використовувати на глибині до 6 метрів протягом пів години.

iPhone 16 Pro Max, який має ступінь захисту IP68. Його можна використовувати на глибині до 6 метрів протягом пів години. Google Pixel 9a на другій сходинці, як найкращий недорогий смартфон на Android з вологозахистом. Але на таку глибину, як iPhone занурювати його не варто. Зазначено, що апарат здатний витримати 30 хвилин під водою на глибині 1,5 метра.

сходинці, як найкращий недорогий смартфон на Android з вологозахистом. Але на таку глибину, як iPhone занурювати його не варто. Зазначено, що апарат здатний витримати 30 хвилин під водою на глибині 1,5 метра. Звичайний iPhone 16 здатний працювати на тій самій глибині, що і преміальна модель, але при цьому коштує значно дешевше. iPhone 15 теж у топі, якщо хочеться заощадити ще більше.

здатний працювати на тій самій глибині, що і преміальна модель, але при цьому коштує значно дешевше. iPhone 15 теж у топі, якщо хочеться заощадити ще більше. Samsung Galaxy S25 Ultra є найкращим флагманським смартфоном Android з належним рівнем захисту від проникнення води. Згідно зі специфікаціями, він здатний витримувати занурення на глибину до 1,5 метра протягом 30 хвилин.

Ultra є найкращим флагманським смартфоном Android з належним рівнем захисту від проникнення води. Згідно зі специфікаціями, він здатний витримувати занурення на глибину до 1,5 метра протягом 30 хвилин. Замикає топ-6 Pixel 9, що пропонує флагманську водонепроникність за відмінною ціною. Цей гуглофон здатен витримати 30 хвилин на глибині 1 метр.

Рейтинг IP не робить телефон повністю захищеним від пошкодження водою. Але певний захист краще, ніж нічого, і кожен пристрій у цьому списку має рейтинг IP.

Цей рейтинг описує рівень захисту від проникнення, де перша цифра стосується захисту від пилу, а друга — захисту від проникнення води. Найкращий рейтинг водонепроникності має рейтинг 7 або вище, будь-який нижчий показник означає, що телефон може витримувати бризки, але не повне занурення.

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