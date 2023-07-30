Топ-6 найкращих повнопривідних пікапів у Європі — Finance.ua
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Топ-6 найкращих повнопривідних пікапів у Європі

Фондовий ринок
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Пікапи потрібні не лише корпоративним клієнтам чи працівниками агрофірм. Зацікавленість у таких машинах буває і у приватних осіб, не дотичних до роботи з перевезення вантажу. Це люди, які ведуть активний спосіб життя, яким потрібний універсальний транспортний засіб, які бачать пікап як атрибут стилю зокрема. Такий тип клієнтів вибирає, як правило, найдорожчі комплектації і не рідко «тюнінгує» свої машини ще сильніше всякими експедиційними чи позашляховими витребеньками.
Нижче 5 гідних вашої уваги пікапів, які доступні на європейському ринку.

Ford Ranger

Топ-6 найкращих повнопривідних пікапів у Європі
Нове покоління середньорозмірного пікапу Ford Ranger не втратило своєї актуальністі та популярністі, бо пікап прибавив по всім фронтам. Втім найбільшою слабиною попередньої генерації був інтер'єр. Тепер тут з’явилась цифрова панель приладів і великий (10,1 або 12-дюймовий) сенсорний екран мультимедійної системи вертикальної орієнтації.
Для Ford Ranger базовим так і залишився 2.0-літровий турбодизель EcoBlue в двох версіях — з однією (170 к.с. 405 Нм) або двома турбінами (205 к.с. 500 нм). Проте головною ізюминкою моделі є 3.0-літровий «дизель» V6 потужністю 260 к.с. Динамічні характеристики австрало-американського пікапа і так були видатними як на клас, тож порадують ще більше.

Toyota Hilux

Топ-6 найкращих повнопривідних пікапів у Європі
Після рестайлінгу пікап Toyota Hilux отримав переналаштований гідропідсилювач керма, змінені налаштування амортизаторів і покращену конструкцію ресор, що, як запевняє виробник, має позитивно позначитися на плавності ходу пікапа. Крім того, за інформацією mmr.net.ua, було доопрацьовано і систему стабілізації автомобіля.

Isuzu D-Max

Топ-6 найкращих повнопривідних пікапів у Європі
Якщо щось і може бути більш незламним за Toyota Hilux чи Mitsubishi L200, то це Іsuzu. Ультра довговічний, легендарний пікап пропонує два 4-циліндрові дизельні двигуни на вибір: 1.9 (150 к.с.) та 3.0 (190 к.с.). Коробка передач — 6-ступенева механічна або автоматична. Зовнішній вигляд японського пікапа відповідає його можливостям: злючий дизайн та «накачані» пропорції.

Jeep Gladiator

Топ-6 найкращих повнопривідних пікапів у Європі
Джип Гладіатор настільки сильно відрізняється від усього, з чим конкурує, що виділити одне речення для його опису просто не виходить — потрібна окрема стаття. Середньорозмірний пікап бездоганно підходить для експедицій вглиб лісів, на озера, болота і річки. Як і всі пікапи, він довговічний, прохідний та пристосований для жорстких умов експлуатації. На думку mmr.net.ua це стосується як підвіски та кузова, так і силових установок.

Peugeot LandTrek

Топ-6 найкращих повнопривідних пікапів у Європі
Цей середньорозмірний пікап виступає на ринку України більш доступною альтернативою Toyota Hilux та Isuzu D-Max. Вантажопідйомність Peugeot коливається в районі однієї тонни — залежно від модифікації. Модель Landtrek була націлена на ринок Латинської Америки (випускається в Монтевідео, Уругвай), але також продається в низці інших країн, наприклад, Південній Африці. На відміну від згаданих вище конкурентів, пікап Peugeot позиціонується як бюджетна модель, бо розроблялася на основі китайського «донора» Changan F70, хоч і з суттєвими метаморфозами.
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За матеріалами:
MMR
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