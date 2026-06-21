ТОП-5 вживаних авто зі США у травні Сьогодні 19:05 — Технології&Авто

Ford Escape - найпопулярніший в Україні вживаний автомобіль зі США

У травні 2026 року українці придбали 3,8 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

За даними аналітиків, середній вік вживаних «американців», які українці придбали у травні, становив 6,3 року.

Найбільш популярними стали бензинові автівки — їхня частка становила 57%.

Далі йдуть:

електромобілі — 21%;

гібридні авто — 14%;

дизельні авто — 5%;

авто з ГБО — 3%.

Найпопулярніші моделі травня

Лідером серед уживаних автомобілів американського походження став Ford Escape, який обрали 410 покупців.

До п’ятірки найпопулярніших також увійшли BMW X3 (273 авто), Nissan Rogue (264 авто), Tesla Model Y (254 авто) та BMW X5 (240 авто).

Раніше Finance.ua писав , що протягом травня український автопарк поповнили 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на такі машини знизився на 43%.

Серед нових автомобілів китайського походження найбільший попит мали моделі бренду BYD.

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