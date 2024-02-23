ТОП-5 «вічних» авто — Finance.ua

ТОП-5 «вічних» авто Сьогодні 03:10 — Технології&Авто

ТОП-5 «вічних» авто

Уживані автомобілі - найпопулярніші машини в Україні протягом багатьох років. На вторинному ринку багато недорогих автомобілів із пробігом, проте є ризик купити невдалу модель. Але ці машини найнадійніші і ламаються дійсно рідко.

Сайт OBOZ.UA наводить список найкращих вживаних машин із різних сегментів, щоб задовольнити потреби різних покупців. Акцент робимо на доступності та надійності. Але не забувайте про головне — конкретний автомобіль має бути в хорошому стані! Тільки так покупець має шанс зберегти машину на довгі роки.

Toyota Yaris

Рекордсмен з позитивних відгуків власників. Машина дуже надійна, особливо якщо поводитися з нею обережно. Хороші екземпляри закінчуються, але запас міцності у моделі великий.

Honda Jazz

Машина попередніх років виробництва особливо хороша. У фахівців та власників модель практично не викликає нарікань. Пробіги великі. Але якщо знайдете хорошу машину — у жодному разі не рекомендуємо економити на обслуговуванні.

Suzuki Jimny

Цей маленький японський позашляховик дуже надійний. Відмінні позашляхові якості сподобаються шанувальникам пригод, а компактність оцінять міські жителі.

Honda CR-V

Це надійний кросовер, особливо виробництва з 2012 по 2018 рік із бензиновим двигуном. Зверніть увагу на кондиціонер та КПП. В іншому — зручність та практичність для будь-якої родини.

Toyota Venza

Однозначно не можна сказати, що це універсал або мінівен. Головне, що модель збудована на базі Camry. Значить, вона має багато фанатів і з надійністю все гаразд. Добре підійде сімейним покупцям, для яких важливий комфорт.

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